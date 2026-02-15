На Земле образуется новый океан 5 15.02.2026, 21:22

Ученые рассказали, где он появится.

Африканский континент медленно, но неуклонно разрывается на части. Геологи подтверждают: Восточноафриканский рифт, гигантская трещина протяженностью в тысячи километров, постепенно превращается в новый океан.

Процесс займет миллионы лет, но его последствия навсегда изменят карту мира, пишет портал newsweek.com.

Где именно раскалывается Африка

Эпицентр геологических изменений находится в эфиопском регионе Афар. Это уникальная точка, где сходятся сразу три рифтовые зоны: Эфиопский, Красноморский и Аденский рифты.

Специалисты называют это место «тройным сочленением». Земная кора здесь настолько истончена, что отдельные участки территории уже находятся ниже уровня моря.

Скорость расхождения плит составляет всего несколько миллиметров в год. Однако по мере опускания долины вода из Красного моря и Аденского залива рано или поздно заполнит образующуюся впадину, создав новый океанический бассейн.

Сомалийская плита постепенно отделяется от Нубийской, унося с собой часть Восточной Африки.

Что движет этим процессом

По данным исследований, опубликованных в авторитетных научных журналах, под регионом Афар находится мантийный плюм – мощный восходящий поток раскаленного материала из глубинных слоев Земли.

Этот «суперплюм» пульсирует подобно сердцебиению миллионы лет подряд, постепенно разрывая земную кору. Магнитные данные однозначно свидетельствуют: раскол начался уже давно и продолжается до сих пор.

Какими будут последствия

В обозримом будущем процесс будет сопровождаться повышенной сейсмической активностью, извержениями вулканов и изменениями рельефа. В перспективе десятков миллионов лет Восточная Африка может полностью отделиться от материка и стать самостоятельным континентом.

Восточноафриканский рифт предоставляет ученым уникальную возможность наблюдать рождение нового океана в реальном времени. Такое случается на планете крайне редко, и происходящее сегодня, возможно, увидят наши очень далекие потомки уже не как долину, а как морское дно.

