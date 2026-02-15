Польша разворачивает разведбатальон у границ Беларуси 2 15.02.2026, 21:41

Подразделение размещено в районе Сувалкского коридора.

Батальон располагается в районе Сувалкского коридора – 100-километровой полосы на границе между Литвой и Польшей.

Новое воинское подразделение – 16-й разведывательный батальон – развернуто на востоке Польши, в 85 километрах от границы Беларуси, сообщила в воскресенье радиостанция RMF24.

«Подразделение будет играть основополагающую роль в обеспечении разведывательных возможностей и безопасности восточной границы Польши», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде всего, по словам военных, подразделение будет «ушами и глазами» восточного фланга НАТО».

Казармы батальона будут размещаться в поселке Конечки в области Элк (Варминско-Мазурское воеводство). Он расположен приблизительно в 85 километрах от белорусской и российской границ.

Министр национальной обороны Польши принял решение о формировании 16-го разведывательного батальона ВС в октябре 2023 года.

