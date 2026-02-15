Зеленский анонсировал новые пакеты поддержки для Украины

Зеленский анонсировал новые пакеты поддержки для Украины1
- 15.02.2026, 22:17
Речь идет о ракетах для ПВО, энергетике и новом санкционном пакете.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые детали переговоров с партнерами во время Мюнхенской конференции по безопасности. В своем видеообращении он заявил, что ключевым вопросом переговоров стали поставки ракет для ПВО для защиты от баллистических ударов.
Усиление ПВО Украины
«Главное — ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы», — сказал Зеленский.
Президент поделился, что в течение двух дней в Мюнхене состоялись десятки встреч с международными партнерами. Он отметил, что тема усиления украинской ПВО поднималась практически с каждым лидером, который может предоставить соответствующую помощь.
Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на то, что достигнутые договоренности будут реализованы. Он добавил, что противовоздушная оборона остается ежедневной потребностью Украины в условиях продолжающихся атак.
Новые решения в сфере энергетики
Кроме того, Зеленский отметил, что Украина ожидает новых решений в сфере энергетики. Он сообщил, что уже на следующей неделе запланированы встречи и работа над формированием дополнительных энергетических пакетов. Речь идет о помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры после российских ударов, а также о поставках необходимого оборудования нашей стране.
Новый украинский санкционный пакет
Также президент Украины анонсировал подготовку нового украинского санкционного пакета. Он рассказал, что в этот пакет будут включены лица, которые работают на войну и используют спорт как инструмент поддержки агрессии.
«Документы уже подготовлены, и этот украинский санкционный пакет должен стать сигналом для других в мире — сигналом о том, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии», — подчеркнул Зеленский.