«В среднем водитель автовоза получает 130 евро в сутки» 20 15.02.2026, 22:23

7,092

Дальнобойщик из Витебска рассказал о своей работе в Европе.

Витеблянин Олег водит большегрузные машины. Сейчас он работает на автовозе в Европе, а также ведет блог в Instagram, где показывает свои рабочие будни, быт и отдых. О работе он рассказал av.by.

Олег вспоминает, что несмотря на большой опыт работы на большегрузах, на автовозе сначала приходилось бороться со страхом.

«Не обошлось и без «факапов» в первое время. Как-то повредил бампер авто во время погрузки. Насколько помню, 600 евро из собственного кармана тогда заплатил.

Поначалу возникали также большие трудности с парковкой. Стандартная длина сложенного автовоза составляет 18,75 метра, а с разложенным хвостом доходит до 21 метра. Бывают также автовозы длиной 22 метра, но это уже негабариты, поэтому ездят они со специальными значками. Для сравнения: длина обычной еврофуры с прицепом — 16 метров. Немецкие «елки» предназначены в основном для стандартных фур, и с большим прицепом можно не поместиться на парковочном месте, а если заехал, то потом проблема выехать, пока соседи по парковке не уедут…»

Мужчина отмечает, что тягачи на автовозах обычно низкие, так как сверху на козырек еще ставится машина. Следовательно, длительное пребывание в кабине не столь комфортно. А нагрузка у водителя автовоза больше. К примеру, если на «тенте» загрузка занимает час, а максимум полтора, то расставлять автомобили на установке порой и три часа приходится.

Плюс ко всему здесь очень высокая ответственность. Нужно максимально внимательно принимать груз, скрупулезно его осматривая. Для подстраховки я всегда делаю детальные фото автомобилей перед загрузкой».

Зарабатывают водители автовозов, как правило, больше, чем все остальные дальнобойщики.

«Раньше мы получали в два раза больше других! Однако в последнее время (не знаю, с чем это связано) на «тентах» и «холодильниках» зарплату поднимают, а у нас она стоит на месте.

Я оформлен в литовской фирме. Здесь водители автовозов получают в среднем 130 евро в сутки. На стандартных фурах людям платят сейчас 95—100 евро. Разница в уровне заработной платы по-прежнему есть, но она уже не так существенна…»

Олег рассказывает, на каких тягачах ездил.

«Я уже, наверное, на всех, кроме Renault, поездил. Имею в виду европейские бренды. Китайских тягачей в ЕС не встретишь, «американцы» тоже редкие гости на здешних дорогах. Я ездил на Volvo, MAN, DAF, Mercedes, а сейчас работаю на Scania. Этот тягач считается наиболее удобным для автовоза. Но мне из больших машин все-таки больше нравится Mercedes: он комфортный, мягкий, все в нем продумано до мелочей».

Мужчина ездил в основном по Западной, Южной и Центральной Европе: Франция, Германия, Бельгия, Испания, Италия, Чехия, Словакия…

Отмечает, что в Польше контролирующие органы любят проверять дальнобойщиков. «В основном контролируют соблюдение режима труда и отдыха, но иногда проверяют также длину и высоту автопоезда, крепления автовоза, тормоза… В случае выявления нарушений выписывают штрафы. Размер их — от ста евро в зависимости от нарушения».

График Олега таков: восемь недель работает, четыре — дома. Но график плавающий, по желанию его можно менять.

«Планирую в недалеком будущем менять работу. Как бы там ни было, а минусов в моей профессии куда больше, нежели плюсов. Но главной причиной уйти является то, что мне хочется быть дома с семьей. Очень люблю свою жену и хочу быть всегда рядом с ней. Так что буду искать варианты, как это сделать!»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com