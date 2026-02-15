В лесу под Минском потерялась женщина с полуторагодовалым ребенком

5
  15.02.2026, 22:45
  • 10,936
Их нашли спасатели.

В Минском районе вечером в воскресенье, 15 февраля, женщина заблудилась в лесу с полуторагодовалым ребенком. Им помогли спасатели, сообщает МЧС.

Инцидент произошел в лесном массиве вблизи агрогородка Хатежино. Диспетчеры МЧС получили сообщение о нем от милиции.

Дальше с женщиной поддерживали связь по мобильному телефону. Она, как говорится в сообщении пресс-службы, «продиктовала свои координаты», и благодаря этому их местонахождение быстро определили.

Спасатели отправились в обозначенную местность прочесывать лес пешими группами и вскоре обнаружили потерявшихся. Их вывели к дороге и передали бригаде скорой помощи.

Почему женщина с малышом оказались в лесу одни в мороз и в темное время суток, не уточняется.

