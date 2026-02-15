23 мая 2026, суббота, 23:47
Эксперт: США могут предоставить Украине Tomahawk

2
  • 15.02.2026, 23:29
  • 5,230
Решение зависит от успехов украинской ракетной программы.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос вероятности предоставления США Украине ракет Tomahawk для отражения агрессии РФ.

Как подчеркнул он в интервью «Главреду», такой сценарий вероятен в случае достижения успеха Украины в реализации ракетной программы.

«Это зависит исключительно от нашей ракетной программы. Когда американцы увидят, что Украина сама что-то может сделать, они будут действовать по-другому, в частности, дадут ракеты», — убежден эксперт.

По его словам, если Украина покажет результат в этой сфере, это может побудить партнеров для более активных действий.

«Чем больше мы будем производить своих собственных ракет, тем больше американцы нам будут предоставлять свои — для того, чтобы контролировать нас», — добавил Загородний.

США могут предоставить Украине Tomahawk — мнение эксперта

Виктор Андрусив считает, что падение доходов российских нефтекомпаний сопровождается ростом прибыли энергетического бизнеса США и ЕС. Причины — удары по НПЗ РФ и санкционная политика, связанная с Дональд Трамп.

По его мнению, такая тенденция может стать аргументом для передачи Украине ракет Tomahawk: дальнейшее давление на нефтепереработку РФ ослабит её экономику и одновременно усилит позиции западных компаний.

