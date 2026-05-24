Россия не справляется с потерями на фронте 2

Армия РФ все больше полагается на иностранных наемников.

Армия РФ все больше зависит от иностранных боевиков в войне против Украины, так как российские войска несут больше потерь, чем могут восполнить.

Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили, сообщает Bloomberg.

По его словам, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил своим европейским коллегам на этой неделе, что Киеву удалось нанести России больше потерь, чем Кремль смог завербовать за последние два месяца.

Это в свою очередь, говорит Хили, вынуждает российскую армию все больше полагаться на тысячи иностранных бойцов, в том числе новобранцев из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.

«Их часто вербуют под ложными предлогами и принуждают под давлением, не обязательно осознавая, что они предназначены для российской мясорубки на передовой в Украине», - сказал глава Минобороны Британии.

Он оценил, что численность северокорейских солдат, которые участвуют в боевых действиях на стороне России, составляет примерно 17 тысяч человек.

На прошлой неделе Bloomberg писало, что в январе Россия понесла примерно на 9 тысяч больше потерь на фронте, чем смогла восполнить.

Сколько войск потеряла Россия

По оценкам западных официальных лиц, в 2025 году Россия, вероятно, понесла 415 тысяч потерь (с учетом убитых и раненых), что чуть меньше, чем 430 тысяч в 2022 году.

Таким образом, в декабре число жертв составляло 1130 человек в день, а за месяц достигало 35 тысяч. Более высокие показатели потерь РФ объясняются более успешными операциями украинских дронов.

