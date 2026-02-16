Зеленский: 90% украинцев против проведения выборов во время войны 7 16.02.2026, 4:36

Голосование возможно только при условии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае короткого перемирия возможно проведение выборов.

Об этом говорится в интервью главы государства изданию Politico.

По словам главы украинского государства, выборы могут состояться при условии прекращения огня на два-три месяца. Он подчеркнул, что первоочередным условием является безопасность.

Президент подчеркнул, что для организации выборов необходимы изменения в законодательство. Соответствующее решение должен принять парламент.

Он выразил надежду, что Верховная Рада сможет оперативно внести необходимые изменения. В то же время фактор безопасности остается ключевым.

Зеленский отметил, что проведение голосования во время активной фазы войны является сложным. Особенно это касается военных и граждан за рубежом.

По словам президента Украины, большинство украинцев не поддерживают выборы во время войны. Он заявил, что 90% граждан выступают против такого шага.

«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против, потому что понимают, что это ужасно — проводить выборы сейчас, во время войны, под обстрелами. Ужасно, как будут голосовать наши солдаты, которые нас защищают. Они должны голосовать. Мы должны их услышать. Ужасно, как будут голосовать 8 миллионов человек за границей, но они должны выбрать президента, парламент и местную власть», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что участие военных и граждан за пределами страны является принципиальным. Без создания надлежащих условий обеспечить это сложно.

Он подытожил, что вопрос выборов напрямую зависит от ситуации с безопасностью. Окончательные решения будут приниматься с учетом позиции

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com