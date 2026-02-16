Дмитрий Бондаренко: В прошлом году трио попало в грандиозные скандалы

Дмитрий Бондаренко

Защитником белорусов может стать Алесь Беляцкий.

Что будет после переезда Светланы Тихановской из Литвы в Польшу? Почему люди, которые назвали себя «лидерами» в 2020 году, отказываются нести ответственность? На кого сегодня надеяться белорусам?

Об этом сайт Charter97.org спросил координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко:

— Как вы относитесь к тому, что Тихановская и часть ее офиса переезжают в Польшу из Литвы?

— Ничего хорошего не ожидаю. Тихановская — знак беды. Она трусливо убежала из Беларуси на следующий день после выборов в 2020 году, сегодня также с позором уехала из Литвы, бросив десятки тысяч белорусов с проблемами, которые возникли и по ее вине. Конечно, ситуация в Литве в отношении белорусов неоднозначная, но факты такие: на начало 2024 года 62 тысячи белорусов имели вид на жительство в Литве. К концу 2025 года их осталось 50 тысяч, то есть минус 12 тысяч за два года.

Я периодически бываю в Литве и слышал от литовцев, что «эта ваша Тихановская ездит на автомобилях с мигалками, пугает людей, в то время как президент и премьер-министр Литвы очень редко ими пользуются».

На отношении к белорусам сказалось то, что «лидерка» за пять лет не смогла выучить хоть несколько фраз на литовском языке, не пыталась учить язык страны, которая ее приняла. Это повлияло и на общее отношение к белорусам. Только задумайтесь, человек уехал из Вильнюса, потому что охраны литовской полиции «ей было недостаточно». Без охраны и уровня жизни VIP-персоны вчерашняя домохозяйка жить уже не может.

Сегодня я, человек, который уже давно живет в Варшаве, с тревогой ожидаю, что будет после переезда Тихановской со свитой в Польшу.

— В Варшаве прошли слушания так называемого «координационного» совета, на котором присутствовала Светлана Тихановская. Слушания были прерваны внезапно, за 2,5 часа до запланированного времени, из-за того, что Тихановская, по словам ее помощников, устала. Есть ли толк от подобных слушаний и собраний?

— Я всегда очень критически относился к структурам, которые аффилированы со Светланой Тихановской, потому что изначально она абсолютно не была готова к роли лидера, и было видно, что она только озвучивает те тексты и идеи, которые предлагают ей советники из окружения. Мы помним, что первый «координационный совет» возглавило доверенное лицо Тихановской, выпускница Академии МВД Ольга Ковалькова. Туда вошли тысячи человек, но почему-то только семь членов президиума имели там право голоса. Именно на этом «совете» и лежит ответственность за то, что протесты не закончились успехом.

Сегодня некоторые люди из этого непонятного «совета» сравнивают себя с Конгрессом США. Конгресс США выбирается на честных демократических выборах, в которых участвуют сотни миллионов граждан Америки. В Беларуси право голоса имеют около 7 миллионов человек. За последний состав этого «координационного совета» якобы голосовало или участвовало в «выборах» чуть более 6 тысяч. Это просто НГО с несколькими десятками участников. Сравнивать себя с каким-то парламентом — просто абсурд.

Мне эти «слушания» очень напомнили советское комсомольское собрание в школе, на которое пришла злобная тетка из райкома. Тихановская все время говорила о себе в третьем лице и наезжала на этих робких представителей «координационного совета».

— На слушаниях было много тем, однако «координационный совет» так и не обсудил пропажу своего спикера Анжелики Мельниковой, которая год назад исчезла с кассой этой организации — $150 тысячами. Почему об этом происшествии решили забыть?

— Да, все забыли, что еще год назад белорусскую оппозицию представляло трио, которое все время выставляло в соцсетях фотографии с международными политиками. В это трио входили Павел Латушко, Анжелика Мельникова и Светлана Тихановская. Никто из них никакой оппозиционной деятельностью до 2020 года не занимался.

В прошлом году все трио попало в грандиозные скандалы. Один из руководителей КС и по совместительству заместитель Тихановской в кабинете Павел Латушко был обвинен в харассменте членом «координационного совета», юристкой Ольгой Карпушонок. Оба члена КС подали друг на друга в суды европейских стран.

Назначенная Павлом Латушко председателем «координационного совета» Анжелика Мельникова, которая также любила называть себя «лидером демократических сил», сбежала из Польши со значительной суммой денег, и к тому же оказалась шпионкой лукашенковских спецслужб. Также в 2025 году стало известно, что «лидерка» Светлана Тихановская получила от генерала тех же лукашенковских спецслужб 15 тысяч евро и пять лет стыдливо умалчивала об этом факте.

Эти скандалы подорвали последнее доверие белорусов к структурам, связанным с Тихановской. Но на слушаниях про это практически ничего не было сказано. Вот такие нелюбознательные члены «координационного совета», есть же вопросы и поважнее.

— Тихановская заявила, что «План Перамога», которым в ее офисе занимался подполковник ГУБОПиКа Азаров, «оказался ошибкой». Таких «ошибок» у офиса было много — проект «Черная книга Беларуси», в который внедрился сотрудник ГУБОПиК Гайко, что привело к масштабным арестам. Сейчас идут задержания по еще одному близкому к Тихановской проекту — «Беларускi Гаюн» блогера Антона Мотолько. Почему за эти «ошибки», которые стоили сотням белорусов свободы, никто не отвечает?

— А почему Светлана Тихановская так доверяла подполковнику ГУБОПиКа Азарову? Он же не просто был близким к офису, а был «министром» по восстановлению правопорядка в переходном кабинете Тихановской. И когда его после всех скандалов вынуждены были снять с должности «министра», Тихановская сказала: «Очень жалко, но он теперь будет отвечать за подполье в Беларуси».

Представляете, подполковник гестапо отвечает за подполье в Беларуси, при этом никто не спросил о результатах его деятельности. Кроме перечисленных вами провалов, почему никто не ответил за игру в «крестики-нолики» в 2022 году, когда людей звали на «референдум» и «выборы» в «палатку» Лукашенко. В 2025 году Тихановская, Мельникова и Латушко — все дружно звали на «выборы» диктатора Лукашенко. Видеоролики делались, огромные деньги были на это потрачены. Несколько дней назад Эстония объявила, что разыскивает за финансовые мошенничества еще одну бывшую «министерку» Тихановской Зарецкую.

Сложно сказать, где был хоть минимальный успех у Тихановской и ее команды, кроме туристических поездок по несколько раз в Албанию и Исландию. Но сейчас неудобные вопросы задают и журналисты, и простые белорусы. Тихановская злобно отвечает, что это «заговор против нее», что «с Лукашенко сложно бороться, а с ней легче». По-моему, белорусы уже разобрались и разочаровались во всех этих «ОПК, «КС», «ОСЦ» и «ОСТ».

— На кого сегодня надеяться белорусам и что делать дальше? Ведь люди, которые называли себя лидерами в 2020 году, явно такими не являются.

— Надеяться на настоящих лидеров. Такие лидеры есть среди тех, кто вышел сейчас из тюрем. Это Евгений Афнагель, Полина Шарендо-Панасюк и, на мой взгляд, профсоюзный лидер Геннадий Федынич, есть надежда на Алеся Беляцкого, а также на тех людей, которые еще остаются в тюрьмах. Там очень много лидеров — локальных, региональных, общенациональных.

Действительно, люди, живущие сегодня в Беларуси, находятся, возможно, в самой сложной ситуации за последние десятилетия. Воспользовавшись войной России с Украиной, режим Лукашенко просто перестал исполнять даже собственные законы. Тысячи людей продолжают находиться в тюрьмах по политическим статьям.

Я полностью согласен с Геннадием Федыничем, который недавно вышел из тюрьмы и сказал, что тысячи белорусов, оказавшихся за рубежом, попросту брошены. Потому что проблем очень много — и с легализацией документов, и с медициной, и с вопросами пенсий, и с трудоустройством. И этим должны заниматься люди, у которых есть профессионализм и душа болит за белорусов.

У меня есть конкретное предложение. Есть Алесь Беляцкий — это Нобелевский лауреат, человек авторитетный, правозащитник и бывший политзаключенный. Может быть, он подобрал бы команду и стал бы омбудсменом, защитником для всех белорусов — не только тех, кто в стране, но и за рубежом. Потому что вопросов очень много, но они решаемые. И Алесь мог бы привлечь ресурсы, у него есть авторитет. С ним будут встречаться и считаться международные лидеры, главы правительств и министры, которые отвечают за направления по легализации белорусов за рубежом. Безусловно, Алесь прекрасно знает состояние дел с правами человека сегодня в Республике Беларусь, и в первую очередь тех, кто находится в заключении.

Это конкретное предложение, потому что Евросоюз, США, Норвегия, Великобритания, Канада выделяли огромные деньги на поддержку демократических белорусских проектов. Многие из этих средств были расходованы по делу, но очень многие — как минимум неэффективно. Самое главное, что абсолютное большинство белорусов, которые сейчас находятся за рубежом, говорят, что их проблемами никто не занимается. Все попытки обращаться в структуры, связанные с Тихановской, ни к чему не приводят. Правовая ситуация внутри Беларуси близка к гуманитарной катастрофе, нужны серьезные и оперативные действия для помощи и спасения очень многих белорусских граждан.

