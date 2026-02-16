Американский генерал не верит, что война закончится в 2026 году 7 16.02.2026, 8:22

Бен Ходжес

Россия пока не заинтересована в этом.

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес считает, что война России против Украины вряд ли завершится в 2026 году. Он настаивает, что для прекращения боевых действий нужно усилить давление на Москву.

Такое мнение он высказал в комментарии «Новини.LIVE». Отвечая на вопрос, верит ли он в завершение войны уже в этом году, Ходжес отметил, что россияне не заинтересованы в этом. По его словам, Кремль может согласиться на перемирие только после внешнего принуждения.

«Я не вижу, чтобы правительство США оказывало на них такое давление, к сожалению», — отметил генерал.

Ходжес отметил, что в Кремле «не уважают Европу настолько, чтобы их слушать». По его мнению, Россия будет продолжать войну до тех пор, пока не столкнётся с сильным международным давлением.

