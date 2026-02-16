Белорусские перекупы — всё? 7 16.02.2026, 8:44

10,696

Заработкам на «бэушных» «бумерах» приходит конец.

Повышение Россией тарифов утильсбора подорвало бизнес многих белорусов, занимавшихся перегоном западных «бэушных» автомобилей в Россию. Особенно популярен был до декабря 2025 года BMW, заметил сайт «Белорусы и рынок».

Об этом пишет в своем телеграм-канале редактор «Автостата» Сергей Целиков.

Как отмечено, максимальный объем ввоза легковых автомобилей с пробегом через Беларусь пришелся на 2023-2024 годы. Тогда объемы импорта составляли 45,4 и 45,9 тыс. соответственно. А вот в 2025 году объемы ввоза обвалились более чем вдвое (-58%) до 19,1 тысячи штук.

Накануне изменения тарифов утильсбора (с 1 декабря 2025 года) был зафиксирован месячный всплеск (4 079 штук), пишет эксперт. Далее, в декабре импорт сократился почти в 4 раза (до 1 088 штук), а в январе из Беларуси на российский рынок попало всего 613 авто с пробегом.

Также Сергей Целиков обратил внимание, что кардинально изменилась структура ввоза автомобилей. До 1 декабря на авто мощностью свыше 160 л.с. приходилось почти две трети импорта (63,1%), а после 1 декабря лишь чуть больше четверти (26,2%).

До введения планки льготного утиля, каждый пятый подержанный автомобиль ввезенный через Беларусь был марки BMW (20,4%). На втором месте с большим отставанием шли Volkswagen (7,4%) и Chevrolet (7%). Там же недалеко были Mercedes-Benz (6,8%) и Audi (6,7%).

А после 1 декабря доля баварского концерна сократилась вдвое (11,3%). В лидеры вышел Volkswagen (12,1%), на третью позицию неожиданно поднялся Peugeot (9,4%). При этом Mercedes-Benz удержался на 4 позиции (7,2%), а Audi даже не попал в десятку.

Модельный расклад импорта также показывает изменение структуры:

Топ-5 до 1 декабря:

1.Chevrolet Equinox - 5%;

2.BMW 3 серии - 3,2%;

3.BMW X3 - 3,1%;

4.BMW 5 серии - 3%;

5.BMW Х5 - 2,8%.

Топ-5 после 1 декабря:

1.Volkswagen Jetta - 3,3%;

2.Peugeot 5008 - 3%;

3.Buick Encore - 2,9%;

4.Peugeot 3008 - 2,7%;

5.Volkswagen Passat - 2,6%.

