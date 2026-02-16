США задержали еще один «теневой» танкер в Индийском океане 1 16.02.2026, 8:55

2,492

иллюстративное фото

Абордаж прошел без инцидентов.

Соединенные Штаты задержали в Индийском океане еще один танкер, который мог использоваться для перевозки подсанкционной нефти. Об этом сообщает Министерство войны США в соцсети X. По данным Пентагона, военные отслеживали движение судна Veronica III от Карибского бассейна до Индийского океана, после чего осуществили его остановку. Абордаж прошел без инцидентов.

«Международные воды не являются убежищем. На суше, в воздухе или на море мы найдем вас и привлечем к ответственности», — заявили в Пентагоне, предупредив другие суда о последствиях за нарушение санкционного режима.

Как отмечает ресурс Главного управления разведки Минобороны Украины War & Sanctions, Veronica III мог использоваться для незаконной перевозки сотен тысяч тонн иранской и венесуэльской нефти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com