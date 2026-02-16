Посольство Италии в Беларуси выбрало другой визовый центр

Посольство Италии в Беларуси выбрало другой визовый центр1
- 16.02.2026, 9:03
Он хорошо известен белорусам.
Посольство Италии в Беларуси объявило о смене визового оператора в Минске. Новым партнером дипмиссии станет компания VF Worldwide, более известная как VFS Global.
В посольстве подчеркнули, что продолжат принимать заявления на визы от граждан Беларуси в обычном режиме.
С 1 июля, по итогам проведенного тендера, запись и подача документов будут осуществляться в новом визовом центре на улице Максима Танка. Оператором станет VF Worldwide (VFS Global) — эта же компания, в частности, оформляет для белорусов визы в Польшу.
До конца июня продолжит работу действующий визовый центр на улице Немига, которым управляет компания TLScontact.