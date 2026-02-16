Кремль добился драки вместо шахматной партии 2 Анастасия Буракова

16.02.2026, 9:09

Европа готова отвечать.

По следам Мюнхенской конференции по безопасности делюсь несколькими наблюдениями. Первое — в рамках панели по гибридным угрозам Европа выражает готовность отвечать пропорционально на такие угрозы, дезинформацию и диверсии.

Из уст главы разведки! Германии звучит довольно прямой тезис: мы будем действовать схожими методами. Без насилия, конечно, но не видим ничего зазорного в том, чтобы, например, взломать криптокошелек, через который мы отследили переводы на вмешательство в очередные выборы. Или организовать кибератаку, если получили сведения о планирующейся атаке со стороны России.

Раньше европейские страны (как и прошлая администрация в США) придерживались очень сдержанной и аккуратной позиции, как в действиях, так и в заявлениях, старались оставаться в рамках правовых инструментов.

За это Кремль, да и не только он, издевались над «бесхребетностью», «политической импотенцией» Европы, называли «слабыми» политиков.

По дворовой логике Путина, если ты не закладываешь взрывные устройства в посылки DHL, не выводишь из строя железную дорогу, не расстреливаешь перебежчика на парковке дома и не переезжаешь его машиной, не травишь оппонента химоружием, не спускаешь огромное количество бюджетных денег на сетку каналов, тиктоков, покупку блогеров, то ты — слабак.

Но как только кто-то пытается ответить симметрично на такие атаки, начинается вой из всех рупоров про «лицо истинной демократии», «нападение злой наты». К этому обязательно нужно добавить «мы оставляем за собой право действовать аналогично», хотя вы и есть главные источники угрозы, действующие так годами.

Кремль — как дворовый гопник: сильный и мерзкий, но чуть что, подлый. Он задирает и подначивает других, но как только получает сдачи, бежит жаловаться и громко кричать, что его обидели ни за что. Наверное, в этом удается убедить какой-то значимый процент аудитории, которая вскидывает руки: ах, как плохо поступает Молдова, лицемеры и душители свобод! При этом сумма в 2% ВВП Молдовы, влитая в грязнейшую кампанию дезинформации перед выборами, никого не смущает. Ну, это Кремль, мы не хотим замечать, что они делают, пусть другие страны стоически и демократично обтекают, пока их бьют. В таком случае, конечно, нужно не забыть назвать всех слабаками и посмеяться над глубокой озабоченностью.

Возвращаясь к Мюнхену. Глава разведки Германии не может публично высказаться таким образом на крупнейшем внешнеполитическом форуме без апрува на это с политической стороны. При этом Германия всегда занимала наиболее умиротворяющую позицию. Переворачивая доску из раза в раз, Кремль, похоже, добился драки вместо шахматной партии даже с самым рассудительным соперником.

Анастасия Буракова, Telegram

