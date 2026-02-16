Ценный для белорусов литовский опыт 1 16.02.2026, 9:17

Что позволяет привести страну к независимости и демократии.

Лукашенко и его сторонники не устают бороться с уехавшими за границу политическими оппонентами, называя их «беглыми». Их старания вовсе не иррациональны. В истории было немало примеров, когда диаспора помогла кардинально изменить курс страны. Один из них – наша соседка, отмечающая 16 февраля День восстановления Литовского государства, пишет «Салiдарнасць».

В 1918 году литовцы удачно воспользовались окном возможностей. Независимость пришлось выгрызать в боях. И даже, когда право на государственность удалось завоевать, оказалось, что это лишь короткая передышка перед новыми испытаниями.

После оккупации Советским Союзом в 1940 году, а также при возвращении советов в конце Второй мировой, в западные страны бежали, по самым скромным оценкам, десятки тысяч литовцев. Значительную часть из них представляла интеллигенция.

На Западе литовцы не только сохранили память о независимости своей страны, но и создали альтернативу «советской Прибалтике». И в культуре, и в политике.

Диаспора добилась того, что и в Европе, и в США считали оккупацию Литвы незаконной. В середине сороковых это могло выглядеть как некая формальность. СССР де-факто контролировал всю Восточную Европу, и этот «союз» насильника и жертв казался действительно «нерушимым».

Но литовские патриоты не сложили руки. Их марафон к независимости растянулся на десятилетия.

Основную роль сыграли те, кто находился в Литве. Они тихо и кропотливо готовили почву, не зная, суждено ли им увидеть всходы. Диаспора, в свою очередь, зачастую действовала открыто, чего не могли себе позволить люди, находившиеся под прицелом КГБ.

Вера и целеустремленность творят чудеса. В конце ХХ века Литва получила новый шанс и вышла из СССР.

В результате немалое количество эмигрантов и их детей вернулись на Родину. И не просто вернулись, а привезли с собой опыт и идеи, которые помогли преобразовать страну (в политике, экономике, образовании и т.д.).

Быстро и эффективно реализовать получилось не всё. Многие, в том числе представители старой номенклатуры, порой ревниво воспринимали предложения представителей диаспоры. Тем не менее литовцы дважды избирали президентом Валдаса Адамкуса – эмигранта, вынужденного бежать из страны в 1944-м.

В конечном счете литовцам хватило мудрости объединиться, не делиться на «местных» и «приезжих». Именно совместные усилия позволили сделать многое. Независимая Литва выбрала демократию, интеграцию в Евросоюз и НАТО, а также максимальное дистанцирование от России.

История показала, что времени на раскачку не было. В 1990-е Литва успела воспользоваться историческим шансом, пока имперская по своей многовековой сущности Россия была ослаблена. Москва по-прежнему точит зубы на Вильнюс, но теперь вряд ли будет пытаться повторить сценарий 1940 года.

Сегодня в Беларуси все закатано под асфальт, но борьба за умы продолжается. Есть то, что ради лучшего будущего можно делать только внутри страны, и то, что только извне.

Пример литовцев демонстрирует, что самым эффективным вариантом является взаимодействие. У белорусских патриотов, где бы они ни находились, общие ценности: независимость и демократия. Чтобы они стали реальностью, нужно использовать имеющиеся возможности эффективно, а не транжирить время на выискивание того, что нас разъединяет.

