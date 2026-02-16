Трамп заявил о готовности поддержать удары Израиля по Ирану

Трамп заявил о готовности поддержать удары Израиля по Ирану6
- 16.02.2026, 9:24
Вашингтон может договориться о воздушном коридоре для израильских самолетов.
Президент США Дональд Трамп согласился поддержать удары Израиля по производству баллистических ракет в Иране, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто. Об этом он сказал на встрече с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху, сообщили CBS News осведомленные источники.
По их словам, в военном и разведывательном сообществе США уже начали обсуждать варианты поддержки операции Израиля. В частности, Вашингтон может договориться о воздушном коридоре для израильских самолетов с ближневосточными странами, а также обеспечить их дозаправку в небе. При этом, какие государства могут предоставить разрешение на пролет, пока неизвестно. До этого Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану.
Ранее источники The Jerusalem Post сообщили, что израильские военные представили американским коллегам несколько планов по уничтожению объектов по производству ракет в Иране.