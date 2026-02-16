Доллар меняет траекторию, но есть нюанс 5 16.02.2026, 12:40

10,458

Прогноз на неделю.

И вновь обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке не смог переломить текущий тренд и вернуться к росту. Каких курсов валют ждать в середине февраля, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by.

Доллар снова уходит вниз

По итогам прошлой недели курс доллара на биржевых торгах БВФБ снизился на -0,23% и остановился на отметке USD/BYN 2,8618. К началу текущего года снижение курса пока составляет -1,41%. Очень важная деталь – объём торгов долларом продолжает расти и всего за прошлую неделю «баксов» расторговали на сумму 92,801 млн долларов. При одновременном снижении курса доллара, это свидетельствует о том, что определённые участники рынка активно избавляются от американской валюты.

Будет неудивительно, если по итогам февраля мы увидим очередное увеличение объёмов иностранной валюты в составе международных резервных активов Нацбанка. Особенно на фоне того, что, как мы помним, в этом году Беларуси предстоят максимальные выплаты в рамках обслуживания госдолга.

Обменный курс российского рубля за прошлую неделю как-то нелогично на этом фоне также снизился. По итогам торгов на БВФБ курс рубля ушёл вниз на -0,32%. Изменение курса к началу года теперь составляет всего +0,38%. Курс закрытия прошлой недели RUB/BYN 3,7199 за 100 российских рублей. Объём торов рублём за неделю составил 13 011,770 млн рублей, что соответствует средним значениям.

На российском внутреннем рынке курс доллар при этом также откатился к нижней границе ценового коридора и к закрытию рынка в пятницу, 13 февраля, доллар остановился на отметке USD/RUB 76,65. Поддержку рублю по прежнему оказывает Банк России в виде ежедневных продаж иностранной валюты на сумму в 17,4 млрд рублей.

Понижение ставки в России

Кроме этого, на ближайшую перспективу однозначно повлияет решение Центробанка от 13 февраля пойти на понижение ключевой ставки. На пятничном заседании Совета директоров было принято решение понизить ставку на 0,50 п.п. до 15,50%. В последующем комментарии главы ЦБ госпожи Набиуллиной было указано, что рост инфляции в январе был вполне ожидаемым из-за повышения ставки НДС. Но, как считает регулятор, этот всплеск носит кратковременный характер и не будет перенесён в разогрев экономики. Таким образом, Центробанк счёл возможным пойти на понижение ключевой ставки, но реальные ставки депозитов по-прежнему остаются в комфортно привлекательной зоне.

Опубликованные на прошлой неделе данные рынка рабочей силы США несколько разочаровали финансовый рынок, что привело к незначительному укреплению доллара США к основным валютам. Пара EUR/USD также отошла от максимума и к закрытию недели остановилась вблизи EUR/USD 1,1865.

Золото на мировых рынках всю неделю торговалось в относительно узком диапазоне 4900 – 5100 USD/Oz, находясь в классическом боковом флэте. С большой долей вероятности этот тренд сохранится до окончания февраля, поскольку с понедельника 16 февраля часть азиатского рынка в лице Китая, Гонконга и Сингапура уходит на новогодние (по восточному календарю) каникулы. Поскольку эти сегменты мирового рынка золота наиболее ёмкие, существенное изменение цены золота и драгоценных металлов в это время маловероятно.

Прогноз на неделю

Таким образом, вероятнее всего ближайшее время на валютном рынке Беларуси сохранится стабильность, поскольку существенных поводов для изменения текущей ситуации пока не просматривается. Обменный курс доллара остаётся вблизи текущих значений с вероятностью снижения курса к уровню в USD/BYN 2,850. Курс российского рубля также около нынешних котировок RUB/BYN 3,720 за 100 российских рублей. На рынке всё спокойно.

