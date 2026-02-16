Экс-министру энергетики Украины сообщили о подозрении 16.02.2026, 9:44

Галущенко задержали при попытке покинуть Украину.

В рамках дела «Мидас» бывшему министру энергетики 2021–2025 годов Герману Галущенко сообщили о подозрении. Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, был расширен круг подозреваемых по делу: в отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021–2025 годов).

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблачённой в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов «инвестиций».

«Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путём», — говорится в сообщении.

Среди «инвесторов» фонда была и семья подозреваемого. С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четверых детей высокопоставленного чиновника.

«Эти компании стали „инвесторами“ фонда (путём покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трёх швейцарских банках», — отметили в НАБУ.

Так, полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и «инвестирование» в фонд.

«В настоящее время установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Ещё более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

«15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины», — заявили в Бюро и добавили, что следствие продолжается, в рамках расследования НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.

