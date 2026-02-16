Российские военные массово саботируют приказы 1 16.02.2026, 10:06

Детали нового скандала.

В подразделениях российской армии фиксируется внутреннее сопротивление обязательному переходу на подконтрольный властям мессенджер «MAX». Военнослужащие пытаются найти способы обойти требование командования.

Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».

В ряде частей 2-й общевойсковой армии в Донецкой области усилилось недовольство решением о принудительной установке государственного мессенджера «MAX».

По данным источников, военнослужащих обязали до 18 февраля полностью перейти на новую платформу и отказаться от использования других сервисов связи.

Это распоряжение вызвало открытое раздражение как среди рядового состава, так и среди части офицеров.

Военные считают «MAX» программным обеспечением, находящимся под полным контролем спецслужб, и опасаются возможных последствий его использования.

На фоне недавних перебоев со связью и отключения Starlink в подразделениях возникли дополнительные трудности с управлением и координацией. По имеющейся информации, это привело к потерям личного состава и утрате ранее удерживаемых позиций, в частности на Гуляйпольском направлении.

В личных разговорах военнослужащие сообщают, что приобретают отдельные телефоны для формальной установки «MAX», продолжая при этом использовать другие мессенджеры для основной коммуникации.

Часть командиров неофициально закрывает на это глаза. Военные опасаются, что применение госмессенджера может привести к дисциплинарным или уголовным последствиям, поскольку, по их мнению, ведение боевых действий в строгом соответствии с действующими нормами на практике невозможно.

