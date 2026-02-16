Как помочь «Хартии’97», не потратив ни гроша
- 16.02.2026, 10:11
Поддержать нас можно уже сегодня.
Дорогие друзья! Если вы живете в Польше и считаете, что мы делаем важную работу, у вас есть простая возможность поддержать «Хартию’97».
Самое главное — вы не потратите ни гроша своих денег.
Вы можете отправить часть уплаченного вами подоходного налога на работу нашего сайта, поддержав редакцию.
В прошлом году мы уже обращались к вам с подобной просьбой. Денег, которые нам удалось собрать, хватило, чтобы оплатить месячную ставку журналиста. Мы благодарны каждому, кто перечислил свои налоги на нашу поддержку.
Если вы работаете в Польше, вам ежегодно нужно отправлять налоговые декларации PIT — с 15 февраля по 30 апреля.
Как это сделать? Читайте подробную инструкцию здесь
Помог сам — расскажи другим
Сегодня в Польше работают десятки тысяч белорусов. После 2020 года практически у каждого живущего в Беларуси есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали в эту страну. Вы можете рассказать им о возможности поддержать наш сайт.
Если вы уже помогли нам — покажите эту инструкцию вашим друзьям, коллегам на работе.
Подключите к этой акции знакомых поляков и украинцев.