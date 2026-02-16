24 мая 2026, воскресенье, 10:24
Как помочь «Хартии’97», не потратив ни гроша

  • 16.02.2026, 10:11
  • 1,062
Поддержать нас можно уже сегодня.

Дорогие друзья! Если вы живете в Польше и считаете, что мы делаем важную работу, у вас есть простая возможность поддержать «Хартию’97».

Самое главное — вы не потратите ни гроша своих денег.

Вы можете отправить часть уплаченного вами подоходного налога на работу нашего сайта, поддержав редакцию.

В прошлом году мы уже обращались к вам с подобной просьбой. Денег, которые нам удалось собрать, хватило, чтобы оплатить месячную ставку журналиста. Мы благодарны каждому, кто перечислил свои налоги на нашу поддержку.

Если вы работаете в Польше, вам ежегодно нужно отправлять налоговые декларации PIT — с 15 февраля по 30 апреля.

Как это сделать? Читайте подробную инструкцию здесь

Помог сам — расскажи другим

Сегодня в Польше работают десятки тысяч белорусов. После 2020 года практически у каждого живущего в Беларуси есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали в эту страну. Вы можете рассказать им о возможности поддержать наш сайт.

Если вы уже помогли нам — покажите эту инструкцию вашим друзьям, коллегам на работе.

Подключите к этой акции знакомых поляков и украинцев.

