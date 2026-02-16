Из-за хакеров минской фирме выставили счет на 20 тысяч рублей
- 16.02.2026, 10:35
Злоумышленники получили несанкционированный доступ к серверу.
Оператор сотовой связи списал с минской фирмы более 20 тысяч рублей за звонки за границу, но никто из сотрудников туда не звонил. Виноваты хакеры, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Директор столичной фирмы рассказал, что телеком-оператор заблокировал IP-телефонию компании «в связи с подозрительной активностью, в связи с уязвимостью программного обеспечения».
«Злоумышленники получили несанкционированный доступ к нашему серверу, совершили международные звонки на сумму более чем 20 тысяч рублей», — сообщил руководитель.
«Установлено, что к серверу минской компании был осуществлен несанкционированный доступ с IP-адреса другого государства. Хакеры воспользовались слабой защитой и осуществили серию международных звонков с внутреннего номера организации, в том числе — в Египет и иные страны дальнего зарубежья», — рассказали в милиции.
Возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации.