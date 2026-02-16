«Люди спят с тазиками» 3 16.02.2026, 10:48

4,982

В центре Минска затопило целый жилой дом.

Старинный дом в самом центре Минска, напротив Большого театра. Здесь своё «Лебединое озеро». Водопады льются с крыши, пишет tochka.by.

Некоторые жильцы спят с тазиками, а кто-то и вовсе переехал — в сырости невозможно находиться.

В доме на улице Максима Богдановича высокие потолки, толстые стены и хороший вид из окна. Только вот перекрытия крыши — слабое место почти векового здания.

Крыша начала течь ещё в середине января. Вода стекает потоком в подъезде и в квартирах.

Жильцы обращались и в службу 115, и на горячую линию Мингорисполкома, и даже в Комитет государственного контроля.

Татьяна Геннадьевна с мужем застелили плёнку на кровать и подставили тазик. Спят на одной половине ложа.

А на кухне супруги выставили всю тару, которую смогли найти в хозяйстве.

Их соседка переселила внучку из детской: там от сырости отклеились обои.

Самая плачевная ситуация — на верхнем, третьем этаже.

Наталья Петровна приезжает домой только поменять вёдра. Стены вымокли насквозь. Из-за сырости трудно находиться в комнате.

Женщина собрала вещи и уехала жить к родным. Её моральное состояние подавлено.

Ответ коммунальных служб

Подтопленный дом находится на балансе ЖЭУ № 3 Центрального района. О проблеме там знают.

«Почти каждый день по этому адресу работают альпинисты — чистят снег, сбивают лёд», — уточнила журналисту Tochka.by сотрудница ЖЭУ.

Однако действия альпинистов лишь минимизируют залитие.

Морозы худо-бедно помогут — временно «запломбируют» течь.

Капитальный ремонт дома запланирован на 2027 год. Но коммунальщики обещают выполнить текущий ремонт крыши пораньше — перекрытия под кровлей усилят весной.

А пока жильцам придётся смотреть «Лебединое озеро» на бис.

