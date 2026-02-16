«Люди спят с тазиками»3
В центре Минска затопило целый жилой дом.
Старинный дом в самом центре Минска, напротив Большого театра. Здесь своё «Лебединое озеро». Водопады льются с крыши, пишет tochka.by.
Некоторые жильцы спят с тазиками, а кто-то и вовсе переехал — в сырости невозможно находиться.
В доме на улице Максима Богдановича высокие потолки, толстые стены и хороший вид из окна. Только вот перекрытия крыши — слабое место почти векового здания.
Крыша начала течь ещё в середине января. Вода стекает потоком в подъезде и в квартирах.
Жильцы обращались и в службу 115, и на горячую линию Мингорисполкома, и даже в Комитет государственного контроля.
Татьяна Геннадьевна с мужем застелили плёнку на кровать и подставили тазик. Спят на одной половине ложа.
А на кухне супруги выставили всю тару, которую смогли найти в хозяйстве.
Их соседка переселила внучку из детской: там от сырости отклеились обои.
Самая плачевная ситуация — на верхнем, третьем этаже.
Наталья Петровна приезжает домой только поменять вёдра. Стены вымокли насквозь. Из-за сырости трудно находиться в комнате.
Женщина собрала вещи и уехала жить к родным. Её моральное состояние подавлено.
Ответ коммунальных служб
Подтопленный дом находится на балансе ЖЭУ № 3 Центрального района. О проблеме там знают.
«Почти каждый день по этому адресу работают альпинисты — чистят снег, сбивают лёд», — уточнила журналисту Tochka.by сотрудница ЖЭУ.
Однако действия альпинистов лишь минимизируют залитие.
Морозы худо-бедно помогут — временно «запломбируют» течь.
Капитальный ремонт дома запланирован на 2027 год. Но коммунальщики обещают выполнить текущий ремонт крыши пораньше — перекрытия под кровлей усилят весной.
А пока жильцам придётся смотреть «Лебединое озеро» на бис.