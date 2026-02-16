Россия ударила по Украине «Цирконами»3
- 16.02.2026, 11:00
Две ракеты удалось сбить.
В ночь на понедельник, 16 февраля, российская армия атаковала Украину четырьмя противокорабельными ракетами «Циркон», баллистической ракетой «Искандер-М», управляемой авиационной ракетой «Х-31П», а также 62 беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Российские оккупанты запустили по Украине:
четыре ракеты «Циркон» с ВОТ Крыма;
ракету «Искандер-М» из Брянской области (РФ);
ракету «Х-31П» с ВОТ Запорожской области;
62 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотники других типов из Миллерово, Курска, Брянска, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского.
Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной были сбиты или подавлены две ракеты «Циркон» и 52 вражеских дрона.
Украинские военные зафиксировали попадание одной ракеты и девяти ударных БпЛА в восьми местах, а также падение сбитых обломков на двух локациях.
Воздушные силы добавили, что информация о трёх российских ракетах уточняется. Атака вражеских беспилотников продолжается.