24 мая 2026, воскресенье, 11:54
Россия ударила по Украине «Цирконами»

  • 16.02.2026, 11:00
Две ракеты удалось сбить.

В ночь на понедельник, 16 февраля, российская армия атаковала Украину четырьмя противокорабельными ракетами «Циркон», баллистической ракетой «Искандер-М», управляемой авиационной ракетой «Х-31П», а также 62 беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты запустили по Украине:

четыре ракеты «Циркон» с ВОТ Крыма;

ракету «Искандер-М» из Брянской области (РФ);

ракету «Х-31П» с ВОТ Запорожской области;

62 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотники других типов из Миллерово, Курска, Брянска, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского.

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной были сбиты или подавлены две ракеты «Циркон» и 52 вражеских дрона.

Украинские военные зафиксировали попадание одной ракеты и девяти ударных БпЛА в восьми местах, а также падение сбитых обломков на двух локациях.

Воздушные силы добавили, что информация о трёх российских ракетах уточняется. Атака вражеских беспилотников продолжается.

