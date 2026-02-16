Соболенко могут лишить очков WTA за отказ от турнира в Дубае 3 16.02.2026, 11:10

3,308

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белоруска снялась с обязательного «тысячника», неубедительно мотивировав свое решение.

Главным турниром WTA-тура на этой неделе является «тысячник» в Дубае. В нем примут участие 16 теннисисток из топ-20, но две первые ракетки мира Арина Соболенко и Ига Швентек с него снялись, напоминает Championat.com.

Соболенко и Швентек сослались на травмы и желание разгрузить свой календарь, однако их объяснения не особо устраивают организаторов, которые хотят видеть главных звезд на корте.

Директор «тысячника» в Дубае Салах Тахлак предлагает принять кардинальные меры — оштрафовать Соболенко и Швентек на рейтинговые очки.

«Уверен, что соревнования будут отличаться высоким качеством, но отказы Соболенко и Швентек стали неожиданностью. Причины оказались несколько странными. Ига сказала, что морально не готова к соревнованиям, а Арина заявила о незначительной травме. Думаю, к игрокам следует применять более суровое наказание. Не просто штрафы, а лишение рейтинговых очков.

Я даже уточнил у турнирного врача, что это за травма. Он сказал, что это незначительное повреждение. Не то, которое может заставить сняться с турнира. А насчет Иги я спросил: «Разве это не странное решение?» Думаю, штраф ничего не изменит. С игроков следует снимать очки. Денежный штраф не поможет. Много лет назад Серена Уильямс снялась с турнира и была оштрафована на $ 100 тыс. Но что такое эта сумма? Она могла сыграть где-нибудь в другом месте и заработать $ 1 млн.

Так что штраф — это не такая уж большая проблема. Скоро состоится встреча в Риме, и я хочу прояснить этот вопрос. У нас есть представитель от международной группы турниров, который будет говорить от нашего имени с WTA. Потому что это позор, когда мы тратим огромные суммы на модернизацию наших объектов, однако в конечном счете главная составляющая турнира — это игроки, которые поступают вот так. Предлагаю за отказ от участия в последний момент снимать 500 или 1000 очков. Это окажет более сильное влияние, чем просто штраф», — сказал Тахлак.

В прошлом месяце Соболенко подписала новый спонсорский контракт с дубайской авиакомпанией Emirates. Тахлак дал понять, что после этого отказ Арины от участия в местном «тысячнике» выглядит еще более странно. Конечно, спортсменки найдут достаточно аргументов для возражения.

Пятая ракетка мира Кори Гауфф считает, что снятие рейтинговых очков не является решением проблемы и станет несправедливой мерой наказания.

«Возможно, сейчас у теннисисток нет выгорания, но в течение сезона оно вас обязательно коснется. Мне кажется, на этом этапе сезона у меня всегда были трудности именно из-за переходных периодов и тому подобного. Считаю ли я, что с игроков следует снимать очки? Нет. У нас уже есть обязательные турниры. Мы получаем нули в рейтинге, если не играем. С нынешним календарем сложно сыграть все турниры, которые длятся по две недели. Мне кажется, требования к теннисисткам становятся все выше и выше.

Я понимаю позицию организаторов турнира. Очевидно, что они хотят видеть лучших. В прошлом топовые игроки всегда приезжали в Доху и Дубай. Исторически сложилось так, что жеребьевка всегда была сложной. Я понимаю, что в этом году им не повезло, но не считаю справедливым снимать с игроков очки. Думаю, если уж на то пошло, у нас должно быть право пропустить турнир WTA-1000 — как у мужчин в случае с «Мастерсом» в Монте-Карло. На мой взгляд, снятие очков — немного сурово», — заявила Гауфф.

Согласно правилам WTA, отказ от участия в обязательном турнире влечет за собой ряд последствий, включая денежные штрафы, которые могут быть увеличены за повторное нарушение, и получение 0 очков в рейтинге. Теннисистки, ссылающиеся на травмы, должны обратиться к врачу турнира для подтверждения своего физического состояния, в то время как игроки могут сняться с соревнований по причине изменения расписания три раза за сезон, что влечет за собой нулевой балл, но не штраф.

В конце прошлого года Соболенко и Швентек уже наказывались снятием очков.

Тогда Арина и Ига не добрали минимум по участию в шести «пятисотниках», за что лишились 120 и 108 баллов соответственно. Ситуацию в рейтинге WTA это никак не изменило, однако снятие 500 или 1000 очков — куда более серьезные санкции. В таком случае Соболенко и Швентек наверняка задумались бы о приезде в Дубай. Конечно, с высокой вероятностью они бы не выкладывались на полную и могли вылететь на ранней стадии, но формальное правило участия было бы соблюдено.

«В прошлом году то же самое произошло с директором канадского турнира, когда Янник Синнер и Карлос Алькарас отказались от участия. Существует несколько серьезных проблем. Я понимаю директора турнира в Дубае, чья лицензия обошлась ему в огромную сумму денег и который хочет, чтобы соревновались лучшие игроки. Но я также понимаю теннисистов, которые хотят немного отдохнуть. Проведение двух турниров WTA-1000 через две недели после Australian Open не самая лучшая идея, честно говоря. В этом плане вина лежит на календаре и на том, насколько плохо он организован. Впереди еще много работы над этим вопросом, но как мы всегда говорим: слишком много турниров, слишком мало недель отдыха — и игроки не могут участвовать во всех соревнованиях. Что-то нужно делать», — высказался о ситуации журналист Хосе Морон.

Лучшим решением является поиск компромисса. Снятие большого количества очков определенно не понравится теннисисткам, однако организаторы тоже должны учесть, что заставлять спортсменок играть через силу не самый оптимальный вариант. Глобально нужно решать вопрос с календарем WTA, который действительно выглядит очень загруженным, и для этого необходимо задействовать высшее руководство женского тенниса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com