Российские компании резко сократили число открытых вакансий 2 16.02.2026, 11:17

На фоне ухудшающейся ситуации в экономике.

У российских компаний на фоне ухудшающейся ситуации в экономике резко снизилась потребность в работниках. В декабре работодатели сообщили в государственные службы занятости о 1,469 млн открытых вакансий, что на 13% меньше год к году и на 9%, чем было в ноябре. При этом уровень безработицы вырос с 2,1% в ноябре до 2,2% в декабре. Это следует из сборника Росстата «Социально-экономическое положение России» за 2025 год, с которым ознакомился «Коммерсант».

Максимальное падение спроса на рабочую силу в декабре было зафиксировано в Приволжском федеральном округе: показатель упал на 23% год к году — до 261 тыс. вакансий. Меньше всего спрос на работников сократился в Центральном федеральном округе: на 8% — до 387 тыс. В то же время число вакансий в Северо-Западном округе продемонстрировало рост на 8% — до 205 тыс. Согласно официальной статистике, максимума показатель потребности организаций в работниках достиг к середине 2024 года — тогда в июне было открыто 2,124 млн вакансий. После этого он устойчиво снижается с небольшими сезонными всплесками.

Рекрутинговые сервисы также фиксируют сокращение числа вакансий в стране. По данным SuperJob, в 2025 году их стало меньше на 12% год к году, а число резюме, напротив, выросло на 19%. «В 2026 году соискателям придется прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы найти работу», — отметил представитель сервиса.

При этом нижняя точка падения спроса на труд еще не пройдена, считает эксперт Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Игорь Поляков. «Росстат фиксирует значительный прирост работающих по гражданско-правовым договорам — с нескольких сотен тысяч до 2 млн. Возможно, компании переводят на такие договоры тех, кого планируют сократить в ближайшее время», — пояснил эксперт.

В логистике, строительстве и промышленном секторе уже идет сокращение сотрудников, говорит директор по развитию компании HRlink Дмитрий Махлин. По его словам, работодатели стараются избавиться от «сотрудников-пассажиров» и оставить тех, чья работа понятным образом влияет на результаты бизнеса.

«Самочувствие» российских компаний резко ухудшилось на фоне падения темпов роста экономики, высокой ключевой ставки, снизившегося спроса и санкций. В январе—ноябре 2025 года 18,2 тыс. организаций отчитались об убытках на общую сумму 7,5 трлн руб. Это стало рекордом за все время наблюдений, писали «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В то же время опрос сервиса «Актион Финансы» показал, что бизнес не ждет улучшения состояния экономики в 2026 году и готовится сокращать расходы в том числе за счет урезания зарплат и увольнений.

