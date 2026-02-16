Падение Кадырова все ближе Александр Карпюк

16.02.2026, 11:32

В Кремле это понимают.

Не знаю, почему, но мне личное удовольствие доставляет история с Адамом Кадыровым.

Как вы слышали, кадыренка-медаленка выписали из больницы. У него проблемы со зрением и удалена селезенка. Для молодого организма, которому еще нужно развиваться и нужны для роста все гормоны и составляющие, которые дает селезенка, – без них развитие иммунной системы влетает в стену. Сильно возрастает риск сепсиса (OPSI), распространения различных инфекций. Состав крови меняется при отсутствии селезенки, и в молодом возрасте это имеет более разрушительные последствия.

У меня есть побратим, бывший морпех, потерявший селезенку. Но когда ему был третий десяток. И несмотря на то, что это был очень выносливый паренек, с хорошим иммунитетом (снайпер не выживет с плохим иммунитетом в его рабочих условиях), – я видел, насколько ему было потом плохо и как долго он реабилитировался. Несмотря на все его потуги, о снайпинге и службе в морской пехоте пришлось забыть. Человек с небольшого выхода возвращался с сине-зеленым лицом (буквально), у него подкашивались ноги. И это человек – боевой снайпер, морпех, а не тепличная бубочка Адам.

И вот теперь я представляю, какой хипеш у Кадыровых. Отец, на жизни которого держится вся империя, умирает. Сыновья – дегенераты. Единственный сын, которого «строили» на трон (да, процесс был тупой, кринжовый и смешной с этими наградами, но по-другому не умеют), – попадает в ДТП, убивает невинных людей и калечит своих друзей из кортежа, и даже посторонний врач сразу может сказать, что этот мальчишка будет не самым здоровым лидером, даже если он не переймет семейные генетические заболевания от отца.

И что интересно – и у отца проблемы с очисткой крови и иммунитетом, а теперь еще у сына. И даже если Адам войдет в процент людей, которые относительно неплохо адаптируются после потери селезенки, – то система точно не будет рисковать, ставя на него ставку, с учетом возможных рисков. Особенно после истории с отцом и всем этим цирком с его болезнью.

Выглядит как карма. Выглядит как цель всех, кто планирует нажиться на смерти Кадырова-старшего.

И в Чечне это понимают.

И в Кремле это понимают.

Как неожиданно, когда ты даешь малолетнему дегенерату тачки, бабки и абсолютную власть, то что-то может пойти не так.

Какая неожиданность.

Падение империи Кадырова все ближе. Слышишь, Рамзан. Топ-топ за дверью. Слышишь эти шаги? Это твоя карма. Возможно, в лице твоих друзей, приспешников и людей, которым ты доверял. Топ-топ. Они все ближе, они уже что-то планируют на день, когда у тебя окончательно откажут почки, и все ближе тот день, когда твои дети начнут пропадать, как когда-то пропадали твои конкуренты, чтобы отжимать объекты твоей империи, за которые твои дети отвечают. Они все ближе, Рамзан. Карма все ближе.

Александр Карпюк, Facebook

