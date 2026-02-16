НАТО нанесет авиаудары вглубь России, если Путин атакует страны Балтии 5 16.02.2026, 11:50

Маргус Цахкна

Фото: Siim Lõvi /ERR

Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии.

НАТО готово нанести удары по российской территории в случае нападения Путина на страны Балтии, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, Таллин, Рига и Вильнюс не только отразят возможное вторжение, но и нанесут по России «разрушительные ответные удары», пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы перенесем войну на территорию России. Мы знаем, что делать. Поэтому мы ускоряем инвестиции в оборону и повышаем наши возможности. Уже выделяем 5% ВВП», — подчеркнул Цахкна.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений в западных оборонных кругах возможной попытки России осуществить стремительный «земельный захват» после окончания войны в Украине. В недавней военной игре, проведенной бывшими представителями НАТО и Германии, российские войска за несколько дней захватили значительную часть Литвы и вышли к стратегически важному Сувалкскому коридору. Нарва в Эстонии также упоминалась как потенциальная цель.

Однако Цахкна назвал такие сценарии устаревшими. По его словам, страны Балтии значительно усилили вооруженные силы и больше не рассматривают себя «пассивными объектами» возможного вторжения.

«Прошлые планы предполагали, что Россия вторгается, но тогда эстонцев просто не останется. Мы не приемлем такой подход», — заявил министр.

Военная симуляция, в которой США якобы отказались применять статью 5 НАТО из-за страха перед Третьей мировой, вызвала резкую критику в регионе. Эстонские и литовские представители сочли ее «оскорбительной» и далекой от реальности, подчеркивая, что их армии готовы к активным действиям, а не к пассивной обороне.

