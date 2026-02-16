24 мая 2026, воскресенье, 12:16
У кошелька Лукашенко возникли проблемы с российскими ветеринарами

1
  16.02.2026, 11:52
  • 2,938
Продукция «Молочных горок» отправлена на усиленные проверки.

Владелец сети Mak.by Алексей Савчук столкнулся с проблемами при контроле продукции с его молокоперерабатывающего завода – «Молочных горок».

Как сообщил Россельхознадзор, он был вынужден перевести продукты этого производителя «на режим усиленного лабораторного контроля».

Причиной стало, как говорится в сообщении российского ведомства, «несоответствия в продукции предприятия».

Статус «Молочные горки» в реестре Таможенного союза, в частности, изменен на «усиленный лабораторный контроль» в связи с первичным выявлением превышения дрожжей в твороге.

