У кошелька Лукашенко возникли проблемы с российскими ветеринарами

У кошелька Лукашенко возникли проблемы с российскими ветеринарами1
- 16.02.2026, 11:52
Продукция «Молочных горок» отправлена на усиленные проверки.
Владелец сети Mak.by Алексей Савчук столкнулся с проблемами при контроле продукции с его молокоперерабатывающего завода – «Молочных горок».
Как сообщил Россельхознадзор, он был вынужден перевести продукты этого производителя «на режим усиленного лабораторного контроля».
Причиной стало, как говорится в сообщении российского ведомства, «несоответствия в продукции предприятия».
Статус «Молочные горки» в реестре Таможенного союза, в частности, изменен на «усиленный лабораторный контроль» в связи с первичным выявлением превышения дрожжей в твороге.