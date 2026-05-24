Глава МИД Эстонии: Если Россия вторгнется, мы перенесем войну на ее территорию

Маргус Тсахкна

Фото: Getty Images

Эстония значительно наращиваем свои возможности.

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкны, нарратив о том, что Эстония – одна из самых уязвимых стран Европы, это «фейкньюс».

Об этом он сказал в интервью DW.

Отвечая на вопрос о том, что Эстония считается одной из первых целей потенциального вторжения РФ, Тсахкна признал, что «это очень логично», если просто посмотреть на карту.

«Но в реальной жизни мы значительно наращиваем наши возможности. Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России», – предупредил глава эстонского МИД.

В этом контексте его беспокоит «политическая воля». «Нас беспокоит Европа, готова ли Европа принять решение, встать, стать сильнее», – признался министр.

Глава МИД Эстонии назвал ошибкой переговоры с правителем России Владимиром Путиным без какого-либо плана. «Мы проводим подобную политику в Европе уже несколько десятилетий. И какой результат? Результат – еще больше войн, еще более агрессивная Россия. Поэтому сейчас совершенно неправильно начинать поиск какого-либо специального посланника для Европейского союза, отправлять этого посланника в Кремль, потому что он вернется в униженном положении, еще более слабым, а также ослабит позиции Украины», – сказал Тсахкна.

