Белорусы отправились в лес за грибами в феврале 9 16.02.2026, 20:38

Краткая оттепель дала старт росту зимних разновидностей.

Что может заставить белорусов отправиться в лес этим февралем, суровым на морозы и щедрым на снегопады? Не только страсть к охоте и лыжным пробежкам по лесным опушкам. Встретить в февральском лесу можно и заядлых грибников, которым уже не сидится дома в ожидании открытия грибного сезона, пишет Telegraf.news.

Так, один из активистов группы во «ВКонтакте» «Грибные войска Беларуси» показал молодую смену грибов, которая несмотря на суровые погодные условия этой зимой подрастает. Выбравшись в лес 14 февраля, мужчина показа, как короткая февральская оттепель повлияла на грибную ситуацию в лесу.

Несмотря на то, что пробираться по лесу грибнику пришлось через метровые сугробы, его прогулка не была тщетна. Мужчина наглядно продемонстрировал, что зимой жизнь в лесу не останавливается, несмотря на тридцатиградусные морозы — она продолжается под покровом древесной коры и малейшая оттепель тут же даёт рост холодоустойчивым видам.

Зимние опята, известные ученым под названием Фламмулина бархатистоножковая, вешенки, которые способны замерзать, а при оттаивании — продолжать свой рост, и деликатесная Tremella mesenterica Retz — дрожалка оранжевая, за которой охотятся гурманы — таков впечатляющий «улов» заядлого грибника, рискнувшего попытать счастья в февральском лесе.

Среди найденных мужчиной грибов были как «старички»-прошлогодки, так и молоденькие грибы. По словам автора видео, если погодные условия будут благоприятствовать, найденным им экземплярам понадобится еще пару недель, чтобы подрасти и их можно было смело брать в корзинку.

