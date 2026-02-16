24 мая 2026, воскресенье, 13:26
Глава Rheinmetall оценил шансы на мир в Украине в 2026 году

  • 16.02.2026, 12:21
Армин Паппергер

Rheinmetall увеличит поставки зенитных систем.

Генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что Россия не демонстрирует готовности к прекращению войны против Украины, поэтому ожидать мира в ближайшее время не стоит.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в подкасте Table.Today от Table.Briefings.

По его словам, учитывая текущую ситуацию он не прогнозирует завершение войны в 2026 году.

- Сейчас мы производим больше боеприпасов, чем имеем контрактов, - сказал Паппергер.

При этом Rheinmetall могла бы увеличить поставки зенитных систем, боеприпасов и даже танков, однако для этого необходимо дополнительное финансирование.

Глава компании сообщил, что Rheinmetall планирует в ближайшие годы увеличить количество работников до примерно 70 тысяч человек. Ожидается, что к концу года портфель заказов концерна может достичь около 140 млрд евро.

