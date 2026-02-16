закрыть
20 февраля 2026, пятница, 13:23
Белоруску Марию Жодик признали лучшей атлеткой года в Подляшском воеводстве Польши

  • 16.02.2026, 12:29
  • 1,548
Белоруску Марию Жодик признали лучшей атлеткой года в Подляшском воеводстве Польши
Мария Жодик

Серебряная призерка чемпионата мира получила престижную региональную награду.

Уроженка Беларуси, прыгунья в высоту Мария Жодик стала лучшей атлеткой Подляского воеводства Польши по версии Олимпийского совета Подляшья. Она выступает за клуб KS Podlasie Białystok, сообщает Radio Białystok.

На командном чемпионате Европы в 2025 году Мария заняла второе место с результатом 1,97 метра. Главным же достижением стала серебряная медаль на чемпионате мира в Токио: в финале она с третьей попытки взяла высоту 2,00 метра, установив новый личный рекорд.

Напомним, Мария Жодик живет в Польше с 2022 года. Летом 2024 года она получила право официально представлять эту страну на международных соревнованиях.

Ранее, выступая за Беларусь, спортсменка выполнила норматив для участия в Олимпиаде в Токио (тогда ее личный рекорд составлял 196 см), однако не смогла поехать на Игры из-за халатности белорусских чиновников, которые не обеспечили своевременное прохождение допинг-тестов.

Мария Жодик подписывала письмо за честные выборы в 2020 году и выступала против войны в Украине.

В октябре 2025 года она также была признана в Польше лучшей легкоатлеткой года на церемонии «Лавры Королевы Спорта».

