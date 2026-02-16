Число желающих переселиться в Россию рухнуло до минимума за 15 лет 5 16.02.2026, 12:37

Жители стран СНГ опасаются санкционных рисков.

Привлекательность России для переезда среди граждан ближнего и дальнего зарубежья продолжает стремительно падать. В 2025 году по госпрограмме переселения соотечественников в страну переехали около 26,7 тыс. человек, что почти на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. Это следует из данных МВД, которые изучили «Ведомости».

При этом показатель 2025 года стал худшим с 2010-го, когда в Россию переселились 13 тыс. человек. Также число переехавших в прошлом году оказалось почти в 3 раза меньше, чем в довоенном 2021-м (78,5 тыс.).

Официальная статистика ежегодно фиксирует снижения числа переселившихся после начала войны в Украине: в 2022-м таковых было 64,8 тыс. человек, в 2023-м — 45,1 тыс., а в 2024-м — 31,7 тыс. В прошлом году по госпрограмме в Россию чаще всего переезжали граждане Казахстана (около 35% от общего числа), Кыргызстана (почти 11%), Туркменистана (9,6%), Узбекистана (9,5%), Таджикистана (9,2%) и Армении (8,3%). Оставшиеся 17,4%, или 4645 человек, переселились из Азербайджана, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Израиля, Грузии, Беларуси и Украины.

В последние годы на желание граждан других стран переселяться в Россию напрямую влияет война в Украине, говорит зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В частности, по словам завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислава Притчина, жители стран СНГ опасаются санкционных рисков, ограничения на передвижение по миру, возможности покупать привычные товары и вести предпринимательскую деятельность в России.

«Те, кто не принимает решение переселиться или получить российский паспорт из этих соображений, очевидно, держат паузу. Возможно, когда геополитическая ситуация стабилизируется, мы увидим и определенную стабилизацию и тренд переезда в Россию соотечественников из постсоветских стран», — допустил Притчин.

