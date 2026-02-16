Варшава вошла в тройку самых привлекательных городов Европы для инвестиций 16.02.2026, 14:20

Польская столица опередила Париж и Милан в престижном рейтинге.

Столица Польши заняла третье место в престижном рейтинге самых привлекательных городов для инвестиций в недвижимость в Европе в 2026 году. Согласно последнему отчету CBRE, Варшаву опередили только Лондон и Мадрид. Это огромный прогресс и укрепление позиций города на международной арене, который оставил позади такие мегаполисы, как Барселона, Милан и Париж, пишет The-warsaw.pl.

Почему инвесторы выбирают Варшаву?

Столица Польши укрепляет свои позиции в числе самых конкурентоспособных рынков Европы. Новый отчет CBRE, основанный на исследовании «European Investor Intentions Survey 2026», не оставляет никаких иллюзий. Варшава поднялась в рейтинге по сравнению с предыдущим годом и в настоящее время считается третьим наиболее привлекательным местом для инвестиций в недвижимость в Европе. В исследовании, в котором приняли участие около 700 инвесторов со всего мира, Варшава опередила такие города, как Барселона, Милан и Париж.

Эксперты отмечают, что этот успех не является случайным. Столица Польши уже давно перестала восприниматься исключительно как лидер региона Центральной и Восточной Европы. Сегодня она находится в одном ряду со зрелыми и признанными рынками Западной Европы. Это подтверждают слова директора отдела рынков капитала CBRE Пшемысла Фелицкого.

«Результаты исследования свидетельствуют о все более сильной позиции Варшавы среди наиболее конкурентоспособных рынков коммерческой недвижимости в Европе», – заявил Пшемыслав Фелицкий, цитируемый в отчете. С точки зрения инвесторов, ключевое значение здесь имеют стабильные макроэкономические основы, хорошие прогнозы экономического роста, по которым Польша опережает остальные страны региона, а также сильные основы аренды.

Исследование CBRE также включало вопрос о наиболее перспективных странах для инвестирования капитала. Здесь Польша, как крупнейшая экономика региона CEE, удержала третье место уже третий год подряд. Это свидетельствует о стабильном и растущем доверии инвесторов.

Лидером национального рейтинга впервые стала Испания, которую указала почти половина опрошенных. Инвесторов привлекают туда прочные экономические основы, динамично развивающийся туристический сектор и высокий спрос на жилье. На втором месте оказалась Великобритания. Интересным фактом является продвижение Италии на четвертое место, что является результатом большей финансовой стабильности и ограниченного предложения новых проектов. Замыкает пятерку лидеров Германия.

Исследование «European Investor Intentions Survey 2026» было проведено в конце ноября – начале декабря 2025 года. CBRE Group, Inc. – крупнейшая в мире консалтинговая компания в секторе коммерческой и инвестиционной недвижимости.

