Польша вновь сообщила о воздушных шарах из Беларуси
- 16.02.2026, 12:52
Очередные объекты пересекли границу в ночь на 16 февраля.
В ночь на 16 февраля 2026 года военные радиолокационные системы «зафиксировали очередные влеты в польское воздушное пространство со стороны Беларуси объектов, по характеристикам напоминающие воздушные шары», сообщает. Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Отмечается, что «объекты идентифицировались в режиме реального времени и находились под наблюдением военных систем разведки. Ситуация контролировалась и не представляла угрозы для безопасности воздушного движения и для граждан Республики Польша. Зафиксированные нарушения воздушного пространства не отличались от инцидентов, наблюдавшихся в последнее время в районе польско-белорусской границы».