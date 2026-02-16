24 мая 2026, воскресенье, 13:29
Куба погружается во тьму и хаос

  • 16.02.2026, 20:15
Энергоресурсы страны на исходе.

На Кубе снова и снова отключается электричество. Школы и фабрики вынуждены прекратить работу, и даже больницы сокращают рабочее время, чтобы экономить энергию, которой почти не осталось. Страна переживает один из самых тяжёлых кризисов последних десятилетий, пишет Bild.

Пока мир заворожённо смотрит на Трампа и Гренландию, Трампа и Иран, а ещё на разоблачения по делу Эпштейна, в Карибском регионе рушится целая страна. Португальская газета Correio da Manhã сообщает подробности и причину: Венесуэла больше не поставляет на Кубу нефть. Жизненная артерия кубинской экономики перерезана, и без этих поставок социалистическое государство задыхается.

Повседневная жизнь кубинцев погрузилась во тьму. Без электричества невозможна нормальная работа заводов, школ и больниц, рушится туристическая индустрия — последний крупный источник дохода Кубы. Авиакомпании отменяют рейсы, керосин в дефиците.

Есть опасения, что вскоре закончатся и продукты питания, и тогда народ может восстать. США не бряцают оружием и не направляют к берегам Кубы военный флот, и всё же президент Дональд Трамп близок к тому, чего за 70 лет не добился ни один из его предшественников — к краху кубинского режима. Но пока что карибское государство борется за выживание.

