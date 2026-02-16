В Беларуси начали призывать военнообязанных на сборы

В Беларуси начали призывать военнообязанных на сборы8
- 16.02.2026, 13:18
Что происходит?
Очередной этап «проверки боевой готовности» от Минобороны и Генштаба начался в Беларуси. Мероприятие предусматривает призыв военнообязанных на сборы, сообщили в Telegram-канале военного ведомства.
Управление, ряд соединений и воинских частей Западного оперативного командования приводятся в боевую готовность.
Для этого предусмотрена «поставка мобилизационных ресурсов в проверяемые воинские формирования».
Считается, что проверка позволит оценить уровень боевой и мобилизационной готовности, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями, состояние вооружения, военной и специальной техники
В сообщении сказано, что военнообязанные смогут восстановить свои знания и навыки. Запланированы занятия по предметам боевой подготовки, в том числе по огневой и медицинской.
«Особое внимание в ходе проверки будет уделено вопросам повышения живучести подразделений в условиях активных действий диверсионно-разведывательных групп условного противника и беспилотной авиации», – подчеркнули в Минобороны.