В РФ рухнула еще одна отрасль 16.02.2026, 13:33

Проблемы в экономике нарастают.

Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) второй год подряд столкнулись с резким падением продаж из-за нарастающих проблем в экономике. По итогам 2025 года предприятия реализовали продукции на 54,7 млрд руб., что на 28% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2024-м показатель был на уровне 75,8 млрд, снизившись на 15% год к году.

Это следует из данных ассоциации «Росспецмаш», которые приводят «Ведомости».

В частности, поставки мини-погрузчиков сократились в 2025 году до 738 единиц (-29%), гусеничных бульдозеров — до 632 (-27%), кранов-трубоукладчиков — до 91 (-28%), фронтальных погрузчиков — до 533 (-20%), автогрейдеров — до 251 (-26%), экскаваторов — до 185 (-17%), а катков — до 136 (-48%). Исключением стали экскаваторы-погрузчики, продажи которых выросли до 932 штук (+35%). Основная причина снижения спроса на подобную технику — стагнация жилого и инфраструктурного строительства, пояснил «Коммерсанту» партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский. По данным исследования Sherpa Group, темпы роста объема строительных работа в 2025 году (на 2,5%, до 18,8 трлн руб.) оказались минимальными за последние пять лет. «Меньше темп был только в первый год пандемии (2,1%)», — уточнили аналитики.

Также ситуация на рынке ДСТ остается кризисной из-за высокой ключевой ставки: в течение года заказы со стороны коммерческих организаций оставались незначительными, а госзаказы не смогли компенсировать снижение спроса, отметил гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев. В прошлом году переплата по лизинговым контрактам достигала 35% и выше, что делало обновление парка техники экономически нецелесообразным для большинства потребителей, говорит технический директор «Митракса» Денис Смыслов.

При сохранении ключевой ставки на высоком уровне спрос на ДСТ упадет еще сильнее, что может привести к массовым банкротствам, предупредил Кудрявцев. По его словам, временным решением для помощи производителям стал перенос уплаты утильсбора на конец 2026 года, но высвободившиеся средства компании фактически направят на погашение долгов. В то же время отсрочка не поможет тем, у кого затоварены склады и отсутствуют оборотные средства, заключил глава ассоциации «Спецавтопром».

На отрасль также давит конкуренция со стороны китайских производителей. В преддверии очередной индексации утильсбора с 1 января 2026 года они смогли завезти большое количество техники и увеличили долю на рынке до 70%, констатирует младший партнер консалтинговой компании Triada Partners Андрей Орлов. Он отметил, что складские запасы китайской техники могут покрыть спрос более чем на год вперед, а сама она выигрывает в цене у российских производителей.

Кризис на рынке ДСТ может продлиться вплоть до 2028 года, говорят собеседники «Коммерсанта». «В 2026–2027 годах не ожидается заметного роста ввода жилья, особенно в сегменте многоквартирных домов. <…> По инфраструктурной стройке оценки прежние: 2026 год, скорее всего, будет на уровне 2025 года», — отметил Бабанский.

