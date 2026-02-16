закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль вызывает дух Анкориджа

3
  • Владимир Пастухов
  • 16.02.2026, 13:33
  • 7,608
Кремль вызывает дух Анкориджа
Владимир Пастухов

Путин теряет терпение.

Смысл назначения Мединского главой переговорной команды совершенно прозрачен. Именно смысл, а не повод – поводом вполне может быть покушение на Алексеева. А вот смысл действительно другой. Мединский будет проводить спиритический сеанс по оживлению духа Анкориджа, камлая на печенегах.

Дух Анкориджа стал мистическим участником всех дипломатических дискуссий, прямо или косвенно связанных с войной в Украине. К нему взывают, его проклинают, а он, несмотря ни на что, как Демон вьется над Европой, распугивая ее обитателей. Он явился как рок и смешал все политические карты.

Однако для тех, кто жил в России 90-х, в этом Духе нет ничего мистического. Кто хоть раз бывал на русской бандитской стрелке, легко восстановит в своем воображении мизансцену Анкориджа. Украину там делили как Санкт-Петербургский морской порт, и решили все по-пацански: то, что уже сумел взять, оставь себе, и сверх того два терминала. Остальное не трожь – останется в европейском общаке, но общаком будут управлять не из Лондона или Парижа, а из Вашингтона.

Путин предложил формулу «меняю правобережную Украину на Крым и Донбасс, но так, чтоб на «сходняке» все авторитеты вписались». Из того, как развивались последующие события, можно сделать вывод о том, что Трамп это принял, после чего «крестные отцы» дали своим пацанам команду докрутить детали.

В рамках своеобразного путинского кодекса «понятийной чести» Трамп должен отвечать за базар и сам разобраться со своими хвостами – Европой и Зеленским. Трамп это тоже понимает, хотя со словом у него даже круче, чем у Путина: он его легко дает и еще легче берет обратно. Но обстоятельства не самые лучшие: в Америке не все рады, в Европе восстание, а Зеленский вообще делает вид, что не понимает намеков.

Трамп тянет, а Путин теряет терпение. Причем в Москве царит довольно искреннее недоумение, так как в России слово царя – закон. То, что может быть иначе, русским кажется противоестественным еще со времен если не печенегов, то Ивана Грозного, который попрекал британскую королеву в том, что ее слово ничего не значит и ей «простые мужики» могут палки в колеса вставлять.

Похоже, терпение Кремля на исходе, и Москва готова поставить вопрос ребром: или Трамп выполняет понятийку и уймет Зеленского, или Путин начнет дербанить весь европейский общак.

Владимир Пастухов, Telegram

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин