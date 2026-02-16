Кошелек Лукашенко прячет свой бизнес 2 16.02.2026, 13:41

3,296

Александр Зайцев

Александр Зайцев переоформил товарный знак фестиваля «Солнцестояние» с себя на подконтрольное юрлицо.

Известный бизнесмен Александр Зайцев – больше не хозяин товарного знака пружанского фестиваля «Солнцестояние». Он переоформил его на одноименную компанию, пишет «Белорусы и рынок».

Согласно данным Национального центра интеллектуальной собственности, в январе 2026 года Александр Зайцев переоформил товарный знак «Солнцестояние», по котором проводится музыкальный фестиваль в Пружанах, с себя лично на одноименную компанию.

Она была создана им же в 2024 году и успела провести два мероприятия в родных местах бизнесмена.

На концерте в 2025 году приняли участие пропутинские артисты: Вячеслав Бутусов, «Ария», «Чайф», «Алиса», «Крематорий» и другие группы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com