Кошелек Лукашенко прячет свой бизнес2
- 16.02.2026, 13:41
Александр Зайцев переоформил товарный знак фестиваля «Солнцестояние» с себя на подконтрольное юрлицо.
Известный бизнесмен Александр Зайцев – больше не хозяин товарного знака пружанского фестиваля «Солнцестояние». Он переоформил его на одноименную компанию, пишет «Белорусы и рынок».
Согласно данным Национального центра интеллектуальной собственности, в январе 2026 года Александр Зайцев переоформил товарный знак «Солнцестояние», по котором проводится музыкальный фестиваль в Пружанах, с себя лично на одноименную компанию.
Она была создана им же в 2024 году и успела провести два мероприятия в родных местах бизнесмена.
На концерте в 2025 году приняли участие пропутинские артисты: Вячеслав Бутусов, «Ария», «Чайф», «Алиса», «Крематорий» и другие группы.