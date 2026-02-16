закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кошелек Лукашенко прячет свой бизнес

2
  • 16.02.2026, 13:41
  • 3,296
Кошелек Лукашенко прячет свой бизнес
Александр Зайцев

Александр Зайцев переоформил товарный знак фестиваля «Солнцестояние» с себя на подконтрольное юрлицо.

Известный бизнесмен Александр Зайцев – больше не хозяин товарного знака пружанского фестиваля «Солнцестояние». Он переоформил его на одноименную компанию, пишет «Белорусы и рынок».

Согласно данным Национального центра интеллектуальной собственности, в январе 2026 года Александр Зайцев переоформил товарный знак «Солнцестояние», по котором проводится музыкальный фестиваль в Пружанах, с себя лично на одноименную компанию.

Она была создана им же в 2024 году и успела провести два мероприятия в родных местах бизнесмена.

На концерте в 2025 году приняли участие пропутинские артисты: Вячеслав Бутусов, «Ария», «Чайф», «Алиса», «Крематорий» и другие группы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин