Археологи раскрыли тайну загадочных сосудов в форме конусов 16.02.2026, 13:43

2,066

Это оказались восковые лампы.

Археологи наконец разгадали тайну загадочных керамических сосудов в форме конусов, которые десятилетиями ставили в тупик ученых. Новое исследование показывает: эти сосуды, найденные на ряде памятников медного века на Ближнем Востоке, использовались как лампы на пчелином воске во время древних ночных церемоний, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Конусообразные сосуды, характерные для халколита (5000–3300 гг. до н. э.), обнаружены в Израиле — в Ашкелоне, Эйн-Геди, Абу-Хофе и Граре. Они всегда вызывали вопросы археологов, потому что аналогов в другие эпохи нет. Их форма, варьирующаяся глина и необычные следы производства порождали множество версий: от использования в молочном хозяйстве до участия в медеплавильных процессах. Гипотезу о лампах раньше отвергали — внутри сосудов не находили следов копоти.

Теперь исследователи из Тель-Авивского университета провели первую систематическую экспертизу одной из крупнейших коллекций таких объектов, найденной на памятнике Телейлат-Гассул в годы раскопок 1929–1999 годов. Были изучены 35 целых сосудов и 550 фрагментов.

Ученые выяснили, что конусы изготовлялись из самых разных видов глины — от очень грубой до тонкой, от плотной до пористой. Тем не менее все они создавались по одной технологии: из цельного кома глины, который продавливался длинной палочкой, после чего основание вручную вытягивалось в характерную конусную форму. На изготовление одного сосуда уходило около 10 минут.

Однако внутренние поверхности практически никогда не сглаживались — хотя это было бы просто и быстро. Исследователи предполагают, что их содержимое полностью покрывало внутренность сосуда, делая дополнительную обработку бессмысленной.

Ключевое открытие — наличие следов копоти внутри части сосудов. Это подтвердило, что конусы действительно использовались как лампы, в которых горел пчелиный воск.

Изучив весь цикл изготовления предметов — от изготовления до использования, — археологи пришли к выводу: такие лампы, вероятно, создавались участниками церемоний специально для ночных бдений. Исследователи связывают их с ритуальными сценами, изображенными на настенных росписях Телейлат-Гассул.

Открытие ставит точку в многолетнем споре об их назначении и проливает свет на ранее неизвестные ритуальные практики древних ближневосточных сообществ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com