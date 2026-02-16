Археологи раскрыли тайну загадочных сосудов в форме конусов
- 16.02.2026, 13:43
Это оказались восковые лампы.
Археологи наконец разгадали тайну загадочных керамических сосудов в форме конусов, которые десятилетиями ставили в тупик ученых. Новое исследование показывает: эти сосуды, найденные на ряде памятников медного века на Ближнем Востоке, использовались как лампы на пчелином воске во время древних ночных церемоний, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Конусообразные сосуды, характерные для халколита (5000–3300 гг. до н. э.), обнаружены в Израиле — в Ашкелоне, Эйн-Геди, Абу-Хофе и Граре. Они всегда вызывали вопросы археологов, потому что аналогов в другие эпохи нет. Их форма, варьирующаяся глина и необычные следы производства порождали множество версий: от использования в молочном хозяйстве до участия в медеплавильных процессах. Гипотезу о лампах раньше отвергали — внутри сосудов не находили следов копоти.
Теперь исследователи из Тель-Авивского университета провели первую систематическую экспертизу одной из крупнейших коллекций таких объектов, найденной на памятнике Телейлат-Гассул в годы раскопок 1929–1999 годов. Были изучены 35 целых сосудов и 550 фрагментов.
Ученые выяснили, что конусы изготовлялись из самых разных видов глины — от очень грубой до тонкой, от плотной до пористой. Тем не менее все они создавались по одной технологии: из цельного кома глины, который продавливался длинной палочкой, после чего основание вручную вытягивалось в характерную конусную форму. На изготовление одного сосуда уходило около 10 минут.
Однако внутренние поверхности практически никогда не сглаживались — хотя это было бы просто и быстро. Исследователи предполагают, что их содержимое полностью покрывало внутренность сосуда, делая дополнительную обработку бессмысленной.
Ключевое открытие — наличие следов копоти внутри части сосудов. Это подтвердило, что конусы действительно использовались как лампы, в которых горел пчелиный воск.
Изучив весь цикл изготовления предметов — от изготовления до использования, — археологи пришли к выводу: такие лампы, вероятно, создавались участниками церемоний специально для ночных бдений. Исследователи связывают их с ритуальными сценами, изображенными на настенных росписях Телейлат-Гассул.
Открытие ставит точку в многолетнем споре об их назначении и проливает свет на ранее неизвестные ритуальные практики древних ближневосточных сообществ.