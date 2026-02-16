На дорогах Беларуси появится опасный «черный лед» 1 16.02.2026, 13:47

10,034

Что это такое?

Февральская погода готовит водителям неприятный сюрприз. В ГАИ Брестской области предупреждают о коварном явлении — «черном льде», который возникает из-за температурных качелей и делает дорогу смертельно опасной.

Февраль — коварный месяц

В конце зимы на смену морозам приходит дневное потепление, дороги покрываются талой водой, а к ночи снова замерзают.

Главная опасность, по словам правоохранителей, заключается в образовании тончайшей прозрачной ледяной корки на асфальте. Это и есть «черный лед».

«Для водителя такая дорога выглядит просто влажной, но на деле коэффициент сцепления шин с покрытием падает практически до нуля», — объясняют в ГАИ.

Обманчивый вид провоцирует водителей на летний стиль вождения, что часто приводит к потере контроля над автомобилем.

В первую очередь «черный лед» образуется на мостах, путепроводах и эстакадах. В зоне повышенного риска также находятся перекрестки и остановки общественного транспорта.

В низинах, за высокими зданиями и посреди лесного массива ледяная корка может сохраняться даже тогда, когда на открытых участках асфальт уже сухой.

В этот период в Госавтоинспекции рекомендуют полностью пересмотреть манеру вождения. Главный принцип — исключительная плавность любых действий, будь то разгон, торможение или поворот руля.

Необходимо увеличить дистанцию, тормозить двигателем и избегать любых маневров на поворотах.

Отдельное внимание стоит уделить техническому состоянию автомобиля: чистоте фар и зеркал, качественной «незамерзайке» и правильному давлению в шинах. Эти мелочи, по словам инспекторов, и создают общую безопасность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com