закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На дорогах Беларуси появится опасный «черный лед»

1
  • 16.02.2026, 13:47
  • 10,034
На дорогах Беларуси появится опасный «черный лед»

Что это такое?

Февральская погода готовит водителям неприятный сюрприз. В ГАИ Брестской области предупреждают о коварном явлении — «черном льде», который возникает из-за температурных качелей и делает дорогу смертельно опасной.

Февраль — коварный месяц

В конце зимы на смену морозам приходит дневное потепление, дороги покрываются талой водой, а к ночи снова замерзают.

Главная опасность, по словам правоохранителей, заключается в образовании тончайшей прозрачной ледяной корки на асфальте. Это и есть «черный лед».

«Для водителя такая дорога выглядит просто влажной, но на деле коэффициент сцепления шин с покрытием падает практически до нуля», — объясняют в ГАИ.

Обманчивый вид провоцирует водителей на летний стиль вождения, что часто приводит к потере контроля над автомобилем.

В первую очередь «черный лед» образуется на мостах, путепроводах и эстакадах. В зоне повышенного риска также находятся перекрестки и остановки общественного транспорта.

В низинах, за высокими зданиями и посреди лесного массива ледяная корка может сохраняться даже тогда, когда на открытых участках асфальт уже сухой.

В этот период в Госавтоинспекции рекомендуют полностью пересмотреть манеру вождения. Главный принцип — исключительная плавность любых действий, будь то разгон, торможение или поворот руля.

Необходимо увеличить дистанцию, тормозить двигателем и избегать любых маневров на поворотах.

Отдельное внимание стоит уделить техническому состоянию автомобиля: чистоте фар и зеркал, качественной «незамерзайке» и правильному давлению в шинах. Эти мелочи, по словам инспекторов, и создают общую безопасность.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин