На дорогах Беларуси появится опасный «черный лед»1
- 16.02.2026, 13:47
Что это такое?
Февральская погода готовит водителям неприятный сюрприз. В ГАИ Брестской области предупреждают о коварном явлении — «черном льде», который возникает из-за температурных качелей и делает дорогу смертельно опасной.
Февраль — коварный месяц
В конце зимы на смену морозам приходит дневное потепление, дороги покрываются талой водой, а к ночи снова замерзают.
Главная опасность, по словам правоохранителей, заключается в образовании тончайшей прозрачной ледяной корки на асфальте. Это и есть «черный лед».
«Для водителя такая дорога выглядит просто влажной, но на деле коэффициент сцепления шин с покрытием падает практически до нуля», — объясняют в ГАИ.
Обманчивый вид провоцирует водителей на летний стиль вождения, что часто приводит к потере контроля над автомобилем.
В первую очередь «черный лед» образуется на мостах, путепроводах и эстакадах. В зоне повышенного риска также находятся перекрестки и остановки общественного транспорта.
В низинах, за высокими зданиями и посреди лесного массива ледяная корка может сохраняться даже тогда, когда на открытых участках асфальт уже сухой.
В этот период в Госавтоинспекции рекомендуют полностью пересмотреть манеру вождения. Главный принцип — исключительная плавность любых действий, будь то разгон, торможение или поворот руля.
Необходимо увеличить дистанцию, тормозить двигателем и избегать любых маневров на поворотах.
Отдельное внимание стоит уделить техническому состоянию автомобиля: чистоте фар и зеркал, качественной «незамерзайке» и правильному давлению в шинах. Эти мелочи, по словам инспекторов, и создают общую безопасность.