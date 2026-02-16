Россияне погибают бесславной смертью в Украине 10 16.02.2026, 13:56

Путин отправляет на смерть беднейших.

Война России против Украины все меньше напоминает общенациональное испытание, о котором говорит Путин. Основные потери несут жители беднейших и самых удаленных регионов страны — представители малых народов и социально уязвимых групп, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Исследование, проведенное «The Bell» на основе данных о почти 170 тысячах погибших, собранных BBC Russia и Mediazona, выявило резкий перекос — вероятность погибнуть на фронте для выходцев из разных регионов России отличается в десятки раз. И она будет только расти по мере ухудшения экономической ситуации.

Кто погибает чаще всего?

Москва, крупнейший и самый обеспеченный регион страны, тут самая низкая зарегистрированная доля погибших — всего 0,02% населения (1 из 5000 жителей). За ней следуют Санкт-Петербург и Чечня — по 0,03%.

Но в бедных и отдаленных регионах ситуация совершенно иная. В Бурятии показатель достигает 0,4%, на Чукотке и в Тыве — 0,5%, что означает, что жители этих регионов в 25 раз чаще погибают на войне, чем москвичи. Примерно два десятка других субъектов РФ демонстрируют столь же высокие уровни потерь.

При этом прямой связи с уровнем регионального богатства нет, среди бедных регионов встречаются и такие, где погибших гораздо меньше. Значит, причину нужно искать глубже.

Почему так происходит?

Аналитики выделяют несколько факторов.

1. Привилегии крупных городов.

Жители мегаполисов реже идут на контрактную службу и имеют больше возможностей занять более безопасные должности — благодаря образованию и доходам. Например, Москва имеет 9% населения России, но обеспечивает менее 5% новых солдат.

2. Этнические стереотипы.

Восточносибирские и северные регионы страдают сильнее из-за предубеждений: коренные народы здесь традиционно воспринимаются как «прирожденные воины». Этим активно пользуются военные вербовщики.

3. Бедность — главный фактор.

Исследование «The Bell» выявило четкую зависимость: чем выше доля населения за чертой бедности, тем больше погибших. Официальный прожиточный минимум — около 19 тысяч рублей в месяц — делает привлекательными огромные бонусы за контракт: до 2,5 млн рублей в некоторых регионах.

После непопулярной мобилизации осенью 2022 года власти сделали упор на «добровольный набор», привлекая людей высокими выплатами. Опросы показывают: большинство россиян считает, что мотивация контрактников — исключительно финансовая. Данные подтверждают это: самую большую группу погибших добровольцев составляют мужчины 45–50 лет — те, кто чаще испытывает материальные трудности.

Россия потеряла до 325 тысяч убитыми и около 900 тысяч ранеными — рекордные потери для крупной державы со времен Второй мировой войны. В условиях демографического кризиса и массовой эмиграции это становится все более тяжелым бременем.

Мужчины, находящиеся на фронте, выпадают из и без того стагнирующей экономики. Бедность растет, а вместе с ней — поток тех, кто идет на войну ради денег, замыкая круг. Пока низкие доходы и высокая инфляция сохраняются, финансовые стимулы продолжат притягивать все новых «добровольцев» — в основном из бедных и отдаленных регионов. Это означает, что именно самые уязвимые россияне будут продолжать умирать чаще других.

