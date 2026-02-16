«В подъезд страшно заходить» 11 16.02.2026, 14:13

Жильцы двух районов Жодино жалуются на невыносимую вонь в подвалах.

Жители Жодино сразу в двух районах города столкнулись с неприятной ситуацией — в подвалах домов скапливаются фекальные стоки, от которых стоит сильная вонь. Люди обращаются в службы, но решения приходится ждать слишком долго, пишет «Минская правда».

«Запах стоит такой, будто кто-то умер»

Первой об этой проблеме рассказала жительница проспекта Ленина Екатерина. По ее словам, неприятный запах в подъезде ощущается с начала года.

«Запах дерьма стоит невыносимый. Решила узнать, в чем дело, спустилась в подвал — а там прорыв, все плавает», — говорит Екатерина.

9 января женщина подала заявку в службу 115. 16 января ее закрыли с комментарием: «Прочистка канализации, засор устранен, запах остаточный». Однако, по словам Екатерины, ничего устранено не было.

«Запах как был, так и остался. Фекалии в подвале — тоже. Начала писать повторно — сервис 115 перестал меня пускать. Бесполезно звонить начальнику ЖКХ — там то занято, то никто не поднимает. Я просто не знаю, куда уже обращаться», — жалуется она.

В ОЖКХ Жодино пояснили:

«Засор, действительно, был устранен. Фекальные массы сегодня должны быть откачаны».

«Фекальных масс уже по щиколотку»: похожая ситуация на Гагарина

Похожая проблема возникла и у жителей пятого подъезда дома № 2 на улице Гагарина. Ольга рассказала в городском чате, что течь в подвале продолжается почти две недели.

«Фекальных масс уже по щиколотку. Звонили и писали в 115, но толку нет. У нас идет капитальный ремонт. ЖЭУ считает, что приезжать не нужно — все равно все новое будет. Но людям, которые делают ремонт, работать невозможно!» — говорит она.

Женщина добавила, что после замены стояка надеялась на улучшение, но, спустившись в подвал, увидела, что ситуация хуже, чем когда-либо за последние 13 лет:

«Такого я никогда не видела. В подъезде стоит такая вонь, что заходить страшно».

В ЖКХ подтвердили, что проблема, действительно, есть:

«Сети в доме изношены, поэтому с начала года начат капитальный ремонт. Он продолжается около месяца. Работы по прочистке канализационного стока проводятся: засор пробивается тросом. Но практически сразу (через 2−3 дня) образовывается вновь, так как труба, проходящая под землей, повреждена, а грунт промерз. Здесь необходима замена участка трубы от ввода в дом до канализационного колодца. Эти работы включены в капитальный ремонт, и как только погодные условия позволят проводить земляные работы, будет начата замена».

