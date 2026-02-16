закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек Совета Европы прибыл в Киев

  • 16.02.2026, 14:31
  • 1,548
Генсек Совета Европы прибыл в Киев
Ален Берсе

Он провел переговоры с министром иностранных дел Украины.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл в Украину, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В понедельник утром Берсе провел переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. После этого состоялась их совместная пресс-конференция.

Как сообщает Reuters, Берсе и Сибига также почтили память погибших украинских защитников у импровизированного мемориала на Майдане Независимости в Киеве.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин