Генсек Совета Европы прибыл в Киев 16.02.2026, 14:31

Он провел переговоры с министром иностранных дел Украины.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл в Украину, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В понедельник утром Берсе провел переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. После этого состоялась их совместная пресс-конференция.

Как сообщает Reuters, Берсе и Сибига также почтили память погибших украинских защитников у импровизированного мемориала на Майдане Независимости в Киеве.

