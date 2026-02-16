В Молодечненском районе несколько дней существовала «белорусская Антарктида» 7 16.02.2026, 20:02

Что с ней сейчас.

В Threads только и разговоров, что о «белорусской Антарктиде». Необычную локацию обнаружили за Радашковичами. Теперь одни готовятся выезжать на место и быстрее делать контент, а другие полны сомнений: мол, не очередные ли это проделки ИИ? Но нет, локация реальная. Правда, уже с выходных все выглядит немного иначе, пишет Onliner.by.

«Сегодня съездила в локацию, о которой думала несколько недель и встречала несколько постов в тредс. Там я встретила несколько человек — как оказалось, тоже с тредс», — написала автор.

«Замок Снежной королевы», — поэтично заметила другая белоруска.

В комментариях под постом выше своими кадрами поделилась еще одна девушка. Опережая расспросы, автор заверила: «Если что, это не ИИ».

Фото и видео, рассказала очередная автор поста, было сделано буквально на днях — 11 февраля.

Впечатлившись видами, многие просили поделиться точной локацией. Сразу в нескольких постах указано: искать нужно в Молодечненском районе.

Так что же на фото? Судя по ответам, фото сделаны возле водонапорной башни в деревне Горняки под Молодечно.

Журналистам издания «Минская правда» рассказали, что башня находится на балансе ОАО «Дуброво-2013», но сейчас она сдается в аренду одной из организаций. Эффектный вид строение, скорее всего, получило из-за неисправности конструкции.

В Радошковичском сельсовете в пятницу журналисту Onlíner рассказали, что локация действительно пользуется популярностью. Но предупредили, что МЧС уже убирает обледенение.

В Threads показали, как теперь выглядит замерзшая башня. «Больше половины уже отбили, но это очень красиво», — написала девушка и уточнила, что фото сделаны вчера днем.

