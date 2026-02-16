Зачем Россия перебрасывает истребители Су-57 к границе с Китаем?
- 16.02.2026, 14:40
Путин боится потерять свой ценный флот.
Россия сосредоточила большую часть своих новейших истребителей пятого поколения Су-57 на авиабазе «Дземги» в Хабаровском крае — одном из самых удаленных от Украины регионов страны. Об этом свидетельствует спутниковая съемка, опубликованная OSINT-аналитиком «AviVector», пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
По данным снимков, на базе расположены 15 Су-57, 18 Су-35С, 3 МиГ-31БМ и 2 Ми-8. Если учесть, что всего Россия располагает примерно 20–25 серийными Су-57, на «Дземги» сейчас находится до трех четвертей всего парка.
Почему истребители перебрасывают так далеко?
Несмотря на слухи в соцсетях, размещение самолетов у границы с Китаем не является ни предупреждением Пекину, ни элементом давления на Японию. Куда более вероятны объяснения технического и оборонительного характера.
Во-первых, рядом находится «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина» — предприятие, где собирают Су-57. Самолеты могли перебросить для модернизации, тестирования или замены двигателей. В декабре корпорация «Ростех» объявила о готовности нового двигателя «Изделие 177».
Во-вторых, Москва стремится защитить самолеты от ударов Украины. В июне 2024 года два Су-57 были повреждены украинским беспилотником на аэродроме «Ахтубинск». Учитывая крайне низкие темпы производства, потеря даже одного самолета — серьезный удар.
Размещение истребителей в Хабаровском крае значительно затрудняет возможные атаки беспилотников и диверсантов. Регион прикрыт мощной системой ПВО.
Однако вывод Су-57 из зоны боев означает, что Россия фактически не использует свои новейшие самолеты в Украине. Это лишает их боевой проверки и снижает экспортный потенциал — иностранные заказчики ожидают увидеть эффективность машины в реальном конфликте.