Российская компания задолжала минскому заводу $20 миллионов

Российская компания задолжала минскому заводу $20 миллионов3
- 16.02.2026, 14:48
- 6,040
Поставки состоялись, расчет — нет.
Российская организация оказалась в большом долгу перед минским предприятием. Общая задолженность составила ₽536 млн, или $20 млн, сообщает столичная прокуратура.
Товары из Беларуси не были отгружены российскому покупателю по условиям сделки. Тот обязался заплатить за них в течение 90 дней. А по ряду позиций сроки были сокращены до 60 дней.
Когда время подошло к концу, иностранный субъект хозяйствования не произвел окончательный расчет. Общий долг составил ₽508 млн.
За каждый просроченный день начислялся штраф в виде пени в размере 0,05% суммы неоплаченного товара.
К моменту предъявления иска набежало на ₽28 млн штрафа. Экономический суд поддержал обвинение и взыскал в пользу предприятия более ₽536 млн.
Решение суда вступило в законную силу, не обжаловано и не опротестовано в установленном законом порядке.
В прокуратуре подчеркнули, что возврат валютной выручки в страну по-прежнему остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности.