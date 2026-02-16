закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 14:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская компания задолжала минскому заводу $20 миллионов

3
  • 16.02.2026, 14:48
  • 6,040
Российская компания задолжала минскому заводу $20 миллионов

Поставки состоялись, расчет — нет.

Российская организация оказалась в большом долгу перед минским предприятием. Общая задолженность составила ₽536 млн, или $20 млн, сообщает столичная прокуратура.

Товары из Беларуси не были отгружены российскому покупателю по условиям сделки. Тот обязался заплатить за них в течение 90 дней. А по ряду позиций сроки были сокращены до 60 дней.

Когда время подошло к концу, иностранный субъект хозяйствования не произвел окончательный расчет. Общий долг составил ₽508 млн.

За каждый просроченный день начислялся штраф в виде пени в размере 0,05% суммы неоплаченного товара.

К моменту предъявления иска набежало на ₽28 млн штрафа. Экономический суд поддержал обвинение и взыскал в пользу предприятия более ₽536 млн.

Решение суда вступило в законную силу, не обжаловано и не опротестовано в установленном законом порядке.

В прокуратуре подчеркнули, что возврат валютной выручки в страну по-прежнему остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин