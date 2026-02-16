Пять моделей, которые превратили Toyota в интересный бренд 16.02.2026, 14:52

Генеральный директор компании — настоящий автолюбитель.

Глава автомобилестроительного гиганта Акио Тойода много лет назад пообещал: «Больше никаких скучных машин». Сегодня можно уверенно сказать, что он выполнил свое обещание — и вывел Toyota Motor Corporation в лидеры японского спортивного сегмента, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Lexus LFA — начало спортивной эры

Суперкар от дочернего бренда Lexus стал самым захватывающим проектом марки. Уникальный V10, созданный совместно с Yamaha, и высокая стоимость сделали LFA имиджевым, хотя и убыточным, проектом — доказательством того, что Lexus может быть по-настоящему азартным.

Toyota GT 86 — спорткар для всех.

GT 86 возродил доступные заднеприводные купе, вдохновленные легендарным AE86. Модель стала популярна среди автолюбителей и на трек-днях, а ее наследник GR 86 продолжил путь демократизации спорткаров.

Yaris GRMN — предвестник GR-эры.

Ограниченная серия Yaris GRMN стала фундаментом будущего GR Yaris. Успехи в ралли подтвердили потенциал платформы и открыли Toyota путь к созданию легендарного хот-хэтча.

GR Supra — возрождение легенды.

Несмотря на шутки о связи с BMW, GR Supra стала успешным и высоко оцененным спорткаром. Модель получила обновления по мощности и подвеске и добилась громких побед в японском автоспорте.

GR Corolla — ответ Северной Америке.

Так как GR Yaris не предназначался для США и Канады, Toyota создала GR Corolla — полноценного конкурента Honda Civic Type R и Volkswagen Golf R. Машина стала лучшей горячей Corolla за всю историю.

Хотя Акио Тойода покинул пост CEO, как председатель он продолжает влиять на стратегию бренда. Его курс на яркие, эмоциональные автомобили остается в силе.

