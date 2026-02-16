закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Александра Саснович вылетела с турнира в Дубае

2
  • 16.02.2026, 15:01
  • 3,600
Александра Саснович вылетела с турнира в Дубае
Александра Саснович
Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка уступила в матче первого круга.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№113) покидает турнир категории WTA 1000 в Дубае после первого раунда.

В напряженном матче она проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте (№32).

Во втором сете белоруска уступала со счетом 3:5, но сумела забрать три гейма кряду. Исход матча решался на тай-брейке, где сильнее оказалась 35-летняя Кырстя.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6) в пользу румынки.

Напомним, Александра Саснович вышла в основной раунд «тысячника» в Дубае через квалификацию.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин