Александра Саснович вылетела с турнира в Дубае 2 16.02.2026, 15:01

Александра Саснович

Белорусская теннисистка уступила в матче первого круга.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№113) покидает турнир категории WTA 1000 в Дубае после первого раунда.

В напряженном матче она проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте (№32).

Во втором сете белоруска уступала со счетом 3:5, но сумела забрать три гейма кряду. Исход матча решался на тай-брейке, где сильнее оказалась 35-летняя Кырстя.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6) в пользу румынки.

Напомним, Александра Саснович вышла в основной раунд «тысячника» в Дубае через квалификацию.

