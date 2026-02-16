Александра Саснович вылетела с турнира в Дубае

Александра Саснович вылетела с турнира в Дубае2
- 16.02.2026, 15:01
Белорусская теннисистка уступила в матче первого круга.
Белорусская теннисистка Александра Саснович (№113) покидает турнир категории WTA 1000 в Дубае после первого раунда.
В напряженном матче она проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте (№32).
Во втором сете белоруска уступала со счетом 3:5, но сумела забрать три гейма кряду. Исход матча решался на тай-брейке, где сильнее оказалась 35-летняя Кырстя.
Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6) в пользу румынки.
Напомним, Александра Саснович вышла в основной раунд «тысячника» в Дубае через квалификацию.